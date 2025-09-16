Ali Haluk Karakuş Kimdir?

1973 yılında İstanbul ilinde dünyaya geldi. Burdur-Bucak nüfusuna kayıtlıdır. 1991 yılında Polis Kolejinden, 1995 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

Ali Haluk Karakuş’un Aldığı Görevler

1995 yılında İstihbarat Daire Başkanlığında göreve başlamış, sırasıyla 2000 yılında Siirt Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğünde, 2004 yılında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde, 2017 yılında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır. 2019 yılında Personel Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken 2021 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi ünvanıyla görevine başlamış olan Sayın Ali Haluk KARAKUŞ; 15 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak, En son atama ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı olarak Ali Haluk Karakuş atandı.

Evli Mi?

Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.