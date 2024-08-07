Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde Polis Memuru Erkan Çelik, sağlık çalışanlarını bilgilendirdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Madde Bağımlılığı Birimi tarafından koordine edilen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Erkan Çelik tarafından “Narvas, Uyuma ve Suç Bildirimi” konulu Narkorehber eğitimi verildi.

NARVAS NEDİR?

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi kelimelerinden oluşan bir kısaltmadır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilmiştir. NARVAS, narkotik suçlarla mücadelede kullanılacak.

Bakan Ali Yerlikaya NARVAS ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir” dedi.

UYUMA PROJESİ NEDİR?

UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.

NARKOREHBER NEDİR?

Uyuşturucu ile mücadele alanında 25 yaş ve üzeri genel vatandaş grupları, kamu görevlileri, özel sektör çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan oldukça geniş yetişkin bir gruba, bu alanda sürdürülen mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bu eğitim programı ile bilgilendirme faaliyetlerinde yer alan narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli personelin eğitilmesi amaçlanmaktadır.