Yıllardır sektörün içinde bulunan, bilgi ve birikimi ile Yozgatlılara hizmet eden Burak Emlak sahibi Burak Güngör vatandaşların emlak konusunda doğru yatırımlar yaparak kazanç sağlayabileceklerini dile getirdi.

“MALİYETLER FİYATLARI ETKİLEDİ”

Pandemi sürecinde başlayan ve sonrasında önüne geçilemeyen emlak fiyatlarına değinen Burak Güngör,” Malum tüm dünya genelinde bir pandemi yaşandı. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de tüm sektörler istisnasız bu durumdan etkilendi. Pandemi sonrasında ise artan maliyetler her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe ve buna bağlı olarak emlak alım satım sektörünü de etkiledi. Önüne geçilemeyen fiyat artışları her ne kadar vatandaşlarımız tarafından tepkiyle karşılansa da birikimlerini yatırıma çevirmek isteyenler için karlı bir yatırım oldu” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU ZAMANDA YATIRIM KAZANDIRIR”

Fiyat artışlarının piyasaları olumsuz etkilediğini ancak emlak sektöründe doğru zamanda doğru yatırımlar yapılması halinde yatırımcıya kazandırdığını dile getiren Güngör,” Fiyatlar arttı. Alım gücü düştü. Bunların hepsi birer gerçek. Ancak birikimini yatırıma çevirmek isteyen vatandaşlarımız için ise bir fırsat. Dövizin her geçen gün artması, işçilik maliyetleri artışı derken emlak sektörü en yüksek günlerini yaşıyor. Bugün doğru zamanda doğru yatırım yapan vatandaşlarımız kazanıyor. Burak Emlak olarak hemşehrilerimizin kazanç elde edeceği yatırımlarla buluşmasını sağlıyoruz” dedi.

“YILLARDIR HİZMET VERİYORUZ”

Yıllardır emlak sektöründe hizmet verdiklerini dile getiren Güngör,” Şehrimizde yıllardır emlak alım-satım sektöründe hizmet veriyoruz. Önemli olan müşterilerimizin yatırımlarının doğru yönlendirilmesi. Yıllardır edindiğimiz bilgi ve birikimle hizmet verirken önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve doğru yatırım. Doğru yatırımlar vatandaşlarımıza kazandırmaya devam ediyor. Şuan inşaat sektörü ve bağlı olarak emlak alım-satım sektörü yavaşlamış durumda. Piyasaların hareketlenmesi belki biraz zaman alacak ancak kenara ayrılan birikimlerin zamanında yatırıma dönüştürülmesi müşterilerimize kazandırıyor. Arsa, ev, iş yeri satın alınabilir. Ancak doğru zamanda yapılan yatırım kazandırır. Yozgatlı hemşehrilerimiz buna dikkat etmeli ve yatırımlarını buna göre yönlendirmeli” şeklinde konuştu. Haber Merkezi