Müdahele, ya arsa birim fiyatlarına yapılacak ya da mevcut emlak vergisiyle karşılaştırma yöntemine gidilecek.

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500'e varan artışın ardından emlak vergisi de artacak. Büyükşehirlerde bazı bölgelerde artış yüzde 1400'e ulaşıyor.

Rayiç bedellerindeki bu beklenmeyen artışa tepkiler sürüyor ve çok sayıda vatandaş dava açma hazırlığında.

Tepkilere Hükümet De Kayıtsız Kalmadı Ve Yasal Düzenlemeyle Sorunu Çözecek

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Vatandaşın vergi tarafındaki endişelerini yakından takip ettiklerini belirten Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz." dedi.

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin talimatını hatırlattı. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını belirten Demir, “Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. Rayiç bedeline sınır getirmek. İkincisi de nihayetinde oluşacak emlak vergisinin mevcuduyla mukayese edildiğinde ona sınırlama getirmek. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz. Teknik olarak bununla ilgili kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026’dan önce çıkması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Demir, Ekim ayından itibaren konunun Meclis'e gelip görüşüleceğini söyledi.

Uzmanlar İtiraz Yollarını Ve Belediyelerin Kendilerini Nasıl Savunacaklarını Açıkladı

Yasal düzenleme geçmezse ve mevcut artış yürürlükte kalırsa ne olacak?

Gayrimenkul hukukçuları konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzman avukatlar vergi mahkemesine dava açılacağını, ancak davaya yönelik olarak belediyelerin de savunma yapacağını, 2021'den bu yana olan yeniden değerleme ve enflasyon oranlarının dikkate alınarak artışların belediyeler tarafından savunulabileceğini belirttiler.

"İtiraz Yolu Açık, 8 Eylül Son Gün"

Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, itiraz yolunu şöyle anlattı:

"Takdir komisyonu kararları askıya asılıyor ve itiraz yolu yok. Askıdan indikten sonra vergi mahkemelerine 30 gün içinde dava açılması gerekiyor. 7 Eylül'e uzadı itiraz hakkı, 7 Eylül de Pazar gününe geldiği için 8 Eylül Pazartesi günü itiraz için son gün. Vergi mahkemesine dava açılması gerekiyor. 8 Eylül Pazartesi günü saat 17:00'a kadar mahkemeye giderek, UYAP üzerinden ise yine 8 Eylül'de saat 23:59'a kadar davaların açılmış olması gerekiyor." dedi.

"Bedeller Sokak Sokak Belirleniyor"

Kiraz "Takdir komisyonu kararları sokak sokak belirleniyor. Yani mahalleden biri açtı diye mahalleliler dava kazanılsa da hak iddia edemez. Sokak bazlı değerlendirilmesi lazım ve her sokaktaki vatandaş itiraz etmek istiyorsa dava açabilir" bilgisini verdi.

"Dava Açarken Dikkat Edin"

Konuyla ilgili bilinmeyen hususlara değinen Kiraz "Dava konusunda önemli husus şu, sokakta özel ve nitelikli proje tanımı yoksa (otel, üniversite, marina gibi) o sokaktaki rayice dava açılması halinde dava kazanılırsa, o sokakta bulunan herkes bu karardan olumlu yönde etkilenir, diğerlerinin dava açmasına gerek yok. Vergi mahkemeleri kısmen kabul, kısmen ret kararı da verebilir, bu hakimin değerlendirmesine kalmış bir durumdur" dedi.

Özel Ve Nitelikli Parsele Dikkat

Kiraz "Özellikle vatandaşların şunu iyi bilmesi gerekiyor, özel ve nitelikli parselde oturuyorsa oturan kişi davayı kazanırsa sokaktaki diğer kişiler hak iddia edemez. " açıklamasını yaptı.

Bu durumu örnekle açıklayan Kiraz "Gecekondu mahallesinde özel bir siteyse özel nitelikteki malikleri kapsar, sokaktakileri kapsamaz." dedi.