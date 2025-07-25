Sancaktepe’de ise rayiç değerin 3 bin 384 liradan 61 bin 600 liraya yükseldiği belirtildi.

Konut fiyatlarındaki artışın yanı sıra, emlak vergisinde de rekor oranlarda artış yaşanıyor. Dört yılda bir toplanan takdir komisyonu cadde ve sokakların rayiç değerini yeniden belirlerken bu durum direkt olarak emlak vergilerine etki ediyor.

Emlak vergisi, belediyelerce tahsil ediliyor ve taşınmaz malikleri ise bu vergiyi yılda iki eşit taksitle, mayıs ve kasım aylarında vergilerini veriyor. Belediye, vergi dairesi, tapu, muhtar ve ticaret odası temsilcilerinden oluşan takdir komisyonu, rayiç değerleri netleştiriyor.

Rayiç Değer Açıklanıyor

Rayiç değer açıklanırken; konutun metrekaresi, bina yaşı, asansör varlığı, kalorifer durumu gibi etkenler göz önünde bulunduruluyor. Emlak vergisi oranları da taşınmaz türüne göre farklılık gösterirken, arsalarda binde 3, evlerde binde 1, iş yerlerinde binde 2 oranında gerçekleşiyor ve büyük kentlerde ise bu oranlar iki katına yükseliyor.

Rayiç Değerde Rekor Artış

Bu yıl emlak vergisine yüzde 21,96 oranında zam gelirken, bu yıl 2026-2029 döneminde uygulanacak rayiç bedellerin açıklanacağı önemli bir yıl olarak görülüyor. İstanbulda’da bazı bölgelerde rayiç değerlerde rekor fiyatlar görülürken, Sancaktepe’de bir caddede rayiç değer 3 bin 384 liradan 61 bin 600 liraya yükseldi.

Rayiç Bedellere İtirazlar Da Var

Belirlenen rayiç değerlere itirazlar gelirken, rayiç değer listeleri muhtarlıklarda asılmasının ardından 30 gün içinde itiraz edilebiliyor. İtirazın reddedilmesi halinde dava açılabiliyor. Uzmanlar, rayiç değer zamları konusunda üst sınır belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.