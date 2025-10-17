Güler, aynı mahallede farklı vergi oranlarının ciddi bir adaletsizlik yarattığını ifade ederek, belediyelerin gelir kaybı yaşamayacağı adil bir sistem oluşturulacağını vurguladı.

TBMM’de açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut emlak vergisi sisteminde görülen dengesizliklere dikkat çekti. Güler, “Maalesef aynı mahalle içinde, hatta aynı kotta bile farklı değerlendirmeler yapılabiliyor” diyerek, mevcut uygulamanın hakkaniyetli olmadığını dile getirdi.

Güler, vergi hesaplamasında iki ana unsurun dikkate alınması gerektiğini belirtti:

1-Binanın bulunduğu arsanın değer artış oranı

2-Binanın kendi değeri

Bu iki faktörün dengeli bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Güler, sistemin bu doğrultuda yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

Belediyelerin Gelirleri Korunacak

Yeni düzenlemenin belediyelerin bütçesini olumsuz etkilemeyeceğini belirten Güler, “Belediyelerimizin en önemli gelir kaynaklarından biri emlak vergisidir. Herhangi bir gelir kaybı olmadan, ilçe ve mahalle ölçeğinde adaletsizlik oluşturmayacak şekilde hakkaniyetli bir düzenleme hazırlıyoruz” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’na Dahil Edilebilir

Güler, söz konusu düzenlemenin önümüzdeki hafta yapılacak Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında torba yasa teklifine eklenebileceğini belirterek, yasanın kısa sürede Meclis’ten geçme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.