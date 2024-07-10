Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Yeni Genel Müdür Yasir Yılmaz oldu.

Yasir Yılmaz, Emlak Konut GYO Genel Müdürü oldu.

Geçtiğimiz hafta kabinede önemli değişiklikler yaşandı ve bazı bakanlar istifalarını duyurdu. İstifa edenler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de vardı. Özhaseki'nin yerine, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum atandı.

Bu sabah, Bakan Murat Kurum'un ilk icraat olarak Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldığı duyuruldu. Emlak Konut GYO, bu değişikliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla onayladı ve genel müdürlük koltuğuna Kızılay yönetim kurulu üyesi Yasir Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Emlak Konut GYO'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün şirketimizde gerçekleşen devir teslim töreni ile Sayın Yasir Yılmaz, Genel Müdürlük görevini Sayın Cengiz Erdem’den devraldı. Genel Müdürümüz Sayın Yasir Yılmaz’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Görev süresi boyunca değerli hizmetlerde bulunan Sayın Cengiz Erdem’e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

YASİR YILMAZ KİMDİR?

1983 yılında Kütahya'da doğan Yasir Yılmaz, Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. İşletme dalında ikinci lisans eğitimini alan Yılmaz, yüksek lisansını kentsel dönüşüm üzerine yaptı. Üniversite yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlendi.

Meslek hayatına memleketi Kütahya'da başlayan Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi iştiraki olan Emlak Konut GYO A.Ş.'de marka değeri yüksek olan çeşitli projelerde teknik uzman ve uygulama müdürü olarak görevler yaptı. Hala şahsına tevdi edilen Uygulama Daire Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz, Türk Kızılay'da Yönetim Kurulu üyesi.

Yasir Yılmaz evli ve 2 çocuk babası.