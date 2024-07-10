Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldığı gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un göreve başlamasının ardından, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'in görevden alındığı bildirildi. Cengiz Erdem, geçtiğimiz yıl Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldığı belirtildi. Cengiz Erdem, geçtiğimiz sene Emlak Konut GYO Genel Müdürü olmuştu.

Konu ile ilgili henüz Bakan Murat Kurum'dan ya da Emlak Konut GYO'dan bir açıklama gelmedi.

CENGİZ ERDEM KİMDİR?

1969 yılında Kars'ta doğan Cengiz Erdem, Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve 1994 yılında bu alanda kariyerine başladı.

Kariyeri boyunca KİPTAŞ, GEDAŞ, Ümraniye Belediyesi ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi önemli kurumlarda çeşitli görevler üstlendi.

Cengiz Erdem evli ve üç çocuk babasıdır.