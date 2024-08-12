Emine Tuğba Özdemir’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Emine Tuğba Özdemir kimdir? İşte detaylar…

EMİNE TUĞBA ÖZDEMİR KİMDİR?

Türk Hava Yolları (THY) Uçuş İşletme Başkanlığı'nda yaklaşık bir yıldır memur olarak görev yapan Emine Tuğba Özdemir'in, 34 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Özdemir, uzun bir kanser tedavi sürecinin ardından THY’ye geçiş yapmıştı.

Emine Tuğba Özdemir, kariyerine Türk Yer Hizmetleri (TGS) bünyesinde Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda çeşitli birimlerde toplam 10 yıl boyunca hizmet vererek başlamıştı. Geçtiğimiz yıl THY'ye geçiş yapan Özdemir, burada da memur olarak görev yapıyordu.

Özdemir'in kanser rahatsızlığı nedeniyle vefat etmesi, meslektaşları ve yakın çevresinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Özdemir’in hastalığı sürecinde ve sonrasında gösterdiği cesaret ve mücadele, çevresindekiler tarafından takdirle anıldı.

Ayrıca, Özdemir'in Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük felaket olarak bilinen deprem bölgesinde gönüllü olarak çalıştığı da belirtildi. İyiliğe Uçanlar sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev alan Özdemir, yardımseverliği ve fedakarlığıyla biliniyordu.

Emine Tuğba Özdemir'in cenazesi, bugün Kağıthane Sanayi Mahallesi Merkez Camii’de ikindi namazının ardından defnedilecek.

Türk Hava Yolları ve Türk Yer Hizmetleri, Özdemir’in anısını yaşatmak ve onun adına yapılan tüm hizmetleri takdirle anıyor. Özdemir’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletiliyor.