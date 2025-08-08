Osmaniye’nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Emine Baydın, evinde bulunan tüfekle intihar etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Morga Kaldırıldı

İki çocuk annesi Baydın’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis Soruşturma Başlattı

Eşiyle ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen Emine Baydın’ın neden intihar ettiğine ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.