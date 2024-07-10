Emin Olcay, Türk oyuncu, yönetmen ve dekor tasarımcısı olarak tanınır. 1946 yılında İstanbul'da doğan Olcay, tiyatro kariyerine 1964 yılında Devlet Tiyatroları'nda "Peter Pan" müzikali ile adım attı.

Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda oyunculuk, yönetmenlik ve rejisörlük yapan sanatçı, televizyon dizileri ve sinema filmleriyle de tanınır hale geldi.

Özellikle "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Ömer Baba karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Emin Olcay, son dönemde de sanat alanında aktif olarak yer almaktadır. Eşi Hayat Olcay ile birlikte kurduğu "Atölye Sanat" merkeziyle sanat çalışmalarına devam etmekte ve sektördeki yerini sağlamlaştırmaktadır.

EMİN OLCAY TELEVİZYON DİZİLERİ

Sana Söz, Kertenkele Yeniden Doğuş, Ben Onu Çok Sevdim, Nakş-ı Dil Sultan, Gönül Bahçesi, Kurtlar Vadisi Pusu, Karagümrük Yanıyor, Kurtlar Vadisi Terör, Yedi Numara, Deli Yürek, Çiçek Taksi, Ferhunde Hanımlar