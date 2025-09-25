Emin Gümüşkaya Kimdir?

Muhammed Emin Gümüşkaya, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul’da 10 Ocak 1948’de dünyaya gelen Gümüşkaya, eğitimini İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Sanata olan ilgisi onu tiyatroya yönlendirirken, oyunculuk kariyerine 1985 yılında Bay Alkolü Takdimimdir dizisinde canlandırdığı "Adanalı Alkolik" karakteriyle adım attı. Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinde ve televizyon projelerinde yer alan Emin Gümüşkaya, 2002 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. Kariyeri boyunca 56’dan fazla dizi ve filmde rol aldı. 18 Şubat 2025 tahinde öldü.

Özel Hayatına Dair Bilgiler

Özel hayatına dair bilinenler arasında, ilk evliliğinden bir çocuğunun olduğu ve daha sonra 2001 yılında Belgin Bilgin ile hayatını birleştirdiği yer almaktadır.

Rol Aldığı Filmler Ve Diziler

Hanzap (Sinema Filmi, 2021)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi, 4 Sezon, Seyyar Tayyar, 2010-2019)

Hıçkırık (Remzi, TV Dizisi, 2018)

El Ummar (Halim, TV Dizisi, 2018)

Bende Kal (TV Dizisi, 2018)

Cumali Ceber 2 (Bakkal, TV Dizisi, 2018)

İki (Sinema Filmi, 2017)

Morg (Emin, Sinema Filmi, 2017)

Atçalı Kel Mehmet (Sinema Filmi, 2017)

Şeytanın Çocukları: El Ebyaz (Erol Reis, Sinema Filmi, 2015)

Merdiven Baba (Sinema Filmi, 2015)

Hannas: Karanlıkta Saklanan (Esat, Sinema Filmi, 2015)

Yeşil Deniz (TV Dizisi, 2 Sezon, Hüseyin, 2014-2015)

Sebahat & Melahat (Sinema Filmi, 2014)

Home Ofis (Muzaffer, TV Dizisi, 2014)

Bir Yusuf Masalı (Yahya Kahya, TV Dizisi, 2014)

Evlilik Okulu (Kamil, TV Dizisi, 2013)

Seksenler (TV Dizisi, Hasan Başçavuş, 2012-2013)

Laz Vampir Tirakula (Cinli Cemal, Sinema Filmi, 2012)

Hür Adam (Komiteci, Sinema Filmi, 2010)

Yüreğine Sor (Vasil, Sinema Filmi, 2009)

Yüreğine Sor (Ovid, Sinema Filmi, 2009)

Uygun Adım Aşk (İnsan Kaçakçısı Necati, TV Dizisi, 2009)

Lodos (Haşmet, Sinema Filmi, 2009)

Yalancı Romantik (TV Dizisi, 2 Sezon, Veysel, 2008-2009)

Komedi Türk (TV Dizisi, 2008)

Gece Gündüz (Selami, TV Dizisi, 2008)

İstiklal: Şehit Kamil (Tabib, TV Filmi, 2007)

İstiklal: Şahin Bey (Nişanyan, TV Filmi, 2007)

İstiklal: Kara Yılan (Sarkisyan, TV Filmi, 2007)

Yaralı Yürek (Reşo, TV Dizisi, 2007)

Peri Tozu (Tacettin, Sinema Filmi, 2007)

Kınalı Kuzular: Mehmet Akif Ersoy (Klinsman, TV Filmi, 2007)

Hacı Bayram Veli (Ferruh Paşa, TV Filmi, 2007)

Demir Leblebi (TV Dizisi, 2007)

Beni Babama Götür (TV Filmi, 2007)

Arka Sıradakiler (TV Dizisi, 3 Sezon, Hulusi Çaytak, 2007-2009)

Şifacı (Müşfik, TV Dizisi, 2006

Kiralık Anne (TV Filmi, 2006)

Arka Sokaklar (TV Dizisi, 12. Sezon, Depocu Refik, 2017)

Acemi Cadı (Kuyruklu, TV Dizisi, 2006)

İnadım İnat (Entel, TV Dizisi, 2005)

İlk Göz Ağrısı (TV Dizisi, 2005)

Tuzak (Mahmut, TV Dizisi, 2005)

Beşinci Boyut (TV Dizisi, 2005)

Başkan (Mahmut, TV Filmi, 2005)

Kadirşinas (TV Dizisi, 2004)

Gece 11:45 (Sinema Filmi, 2004)

Büyük Yalan (Hüseyin Vardarlı, TV Dizisi, 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi, 5 Sezon, 2004-2008)

Avrupa Yakası (TV Dizisi, 1. Sezon, Konuk Oyuncu, 2004)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Aykut, TV Dizisi, 2002)

Koçum Benim (Müfettiş Zekeriya, TV Dizisi, 2002)

Kolay Para (Nejat, Sinema Filmi, 2002)

Bulutbey (Bekir, TV Dizisi, 2002)

Tatlı Hayat (Yayınevi Sahibi, TV Dizisi, 2001)

Kurtlar Sofrası (Suzi'nin Babası, TV Dizisi, 1999)

Laleli'de Bir Azize (Şişko, Sinema Filmi, 1998)

Küçük Şeyler (TV Dizisi, 1992)

Bay Alkolü Takdimimdir (Adanalı alkolik, TV Dizisi, 1985)