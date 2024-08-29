Emin Çapa’nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki Emin Çapa kimdir? İşte detaylar…

EMİN ÇAPA KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen ekonomist ve gazetecilerinden Emin Çapa, 1967 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 53 yaşındaki Çapa, gazetecilik kariyerine İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim alarak başladı ve bu süreçte Hürriyet gazetesinde stajyer olarak görev yaptı.

Üniversite yıllarının ardından ekonomiye yönelen Çapa, Tempo Dergisi'nde ekonomi muhabiri olarak işe başladı. Ekonomist olarak kariyerinde önemli adımlar atan Çapa, Türkiye'nin ilk özel radyolarından Genç Radyo'nun kurucularından biri olarak medya dünyasında adını duyurdu.

Ayrıca, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) çalıştı ve Sabah gazetesinde 5 yıl ekonomi muhabirliği yaparak köşe yazıları yazdı. Bu süreçte, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nde (TÜSİAD) başkan danışmanı olarak görev aldı.

Emin Çapa'nın medya kariyerindeki en önemli dönemlerinden biri, 1999 yılında CNN Türk'te başlamıştır. Burada editörlükten Ekonomi Haber Müdürlüğü'ne kadar yükselen Çapa, "Dünyanın 1001 Hali" programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018-2019 yıllarına kadar CNN Türk'te çalışmış ve bu süreçte geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir.

Günümüzde, Halk TV'de program sunuculuğu yaparken çeşitli açık oturum programlarına da katılmaktadır. Emin Çapa'nın ünü, TEDx konuşmasıyla daha da artmıştır. TEDx konuşmasında yaptığı etkili ve ilham verici konuşma, onu ülke çapında tanınan bir isim yapmıştır.

Emin Çapa'nın medya ve ekonomi dünyasındaki geniş deneyimi ve etkili konuşmaları, onu Türkiye'nin en önemli gazeteci ve ekonomistlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.