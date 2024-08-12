Emin Adanur, iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş ve özellikle inşaat sektöründeki başarılı projeleriyle tanınan bir isimdir. 1990 yılında Bursa’da doğan Adanur, Muş kökenli bir aileden gelmektedir. İş dünyasında kazandığı başarılar ve yatırımlarıyla dikkat çeken Adanur, geniş bir faaliyet alanına sahiptir.

EMİN ADANUR'UN KARİYER YOLU

Emin Adanur, iş dünyasında önemli bir figür olarak kabul edilmektedir. İnşaat sektöründe yaptığı yatırımlarla tanınan Adanur, 2016 yılında Bursa'nın ilk kentsel dönüşüm projesini başlatarak sektördeki varlığını güçlendirmiştir. Şu anda Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

DİJİTAL VE DİĞER YATIRIMLAR

Adanur'un iş dünyasındaki başarısı sadece inşaat sektörüyle sınırlı değildir. 2019 yılında, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük platformlarının %50 hisselerini satın alarak dijital dünyada da etkili bir oyuncu haline gelmiştir. Ayrıca, teknoloji, hayvancılık ve enerji gibi çeşitli sektörlerde de yatırımlar yapmaktadır.

ŞİRKET YÖNETİMİ VE AİLE HAYATI

2013 yılında kurulan EA Medya’nın yanı sıra, Ergünkent İnşaat ve Erkayan gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Adanur, enerji sektöründe faaliyet gösteren Adanur Enerji’nin de yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Emin Adanur, Beyazıd, Alparslan ve Cihangir isimli oğullarıyla aile hayatına da önem vermektedir.

Emin Adanur, iş dünyasında elde ettiği başarılarla ve geniş yatırım portföyüyle adından söz ettirmeye devam etmektedir.