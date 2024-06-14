Yıl başında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 oranındaki artış, en düşük emekli maaşını 10 bin TL'ye yükseltti. Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle, emekli maaşları kök maaş tablosu ve taban aylıkları yeniden belirlenecek. Ayrıca, kök maaşlara ek ödeme yapılacak.

EMEKLİYE ZAM VE DÜZENLEMELER

Temmuz ayında emekliler için iki önemli düzenleme yapılacak: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin gelirini artıracak zam düzenlemesi ve en düşük emekli maaşının artırılması. Bu düzenlemeler, temmuz ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilecek ve yaklaşık 16 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek.

KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ

Hükümet, kalıcı refah artışını sağlamak ve 'ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünden çıkmak için piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışları planlıyor. Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonomi deprem felaketinin etkilerini atlattıktan sonra, emeklilere kademeli şekilde ek zam yapılması sürecek. Temmuz ayında 16 milyon emeklinin geliri, kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak.

TEMMUZ 2024 ZAM SÜRECİ

3 Temmuz 2024: 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur: Emekli kök maaş zammı belirlenecek.

Memurlar: Zam oranı, enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak.

Eşitleme Formülü: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için maaş zammı eşitleme formülü değerlendirilecek.

En Düşük Emekli Maaşı: Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.

SON ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Emekli ve memur zammı, 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonu açıklanınca kesinleşecek. Bu veri ile birlikte, 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar netleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 25,86

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,56 olarak öngörülüyor. Bu veriye göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİYE YÜZDE 26 ZAM

Ocak-Haziran dönemi için 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak gibi görünüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21 civarında olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, son iki yıldır uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor. Enflasyon zammına ilaveten yüzde 5-15 arasında değişen rakamlar değerlendirilecek.

EŞİTLEME FORMÜLÜ İLE ZAM

Memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklileri ile eşitlenmişti. Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa, memur emeklileri yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.