Teklif yasalaşırsa, emekliler sıfır kilometre otomobilleri yüzde 50’ye varan indirimle satın alabilecek. ÖTV muafiyetiyle desteklenen düzenleme, dar gelirli emeklilerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

OTOMOBİL HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLİR

Yasa teklifine göre, emekli vatandaşlara özel olarak uygulanacak ÖTV indirimi, araç fiyatlarını önemli ölçüde aşağı çekecek. Özellikle temel gelir grubu içinde yer alan emekliler için uzun süredir gündemde olan bu düzenleme, sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İNDİRİM ORANI KİŞİYE ÖZEL OLACAK

Teklifte yer alan bilgilere göre, uygulanacak indirim oranı sabit değil. Emeklinin prim ödeme gün sayısı ve mevcut emekli maaşı dikkate alınarak yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda ÖTV muafiyeti sağlanacak. Örneğin, liste fiyatı 1 milyon TL olan bir aracın, en yüksek indirim dilimindeki bir emekli tarafından 500 bin TL’ye alınabileceği öngörülüyor.

ENGELLİLER DE DÜZENLEME KAPSAMINDA

Teklif yalnızca emeklileri değil, engelli bireyleri de kapsıyor. ÖTV muafiyeti, belirli şartları taşıyan engelli vatandaşlar için de geçerli olacak. Böylece düzenleme, dezavantajlı gruplara yönelik daha kapsayıcı bir sosyal destek mekanizması haline geliyor.

TBMM GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKACAK BAŞLIKLARDAN BİRİ

Yeni yasama döneminin başlayacağı Ekim ayında TBMM’nin öncelikli gündemlerinden biri olması beklenen teklifin, kabul edilmesi halinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Otomotiv sektöründe de büyük ilgi gören düzenlemenin detayları, yasal süreç tamamlandıktan sonra netleşecek.