Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları belirlenecek ve memur ile emeklilere enflasyon farkı uygulanacak. Peki, enflasyonun üzerine bir de refah payı verilecek mi? SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zamları eşitlenecek mi? İşte merak edilen detaylar...

MAAŞLARA NE KADAR ENFLASYON FARKI VERİLECEK?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "İlk beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklileri için %22,72, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklı %17,38 olarak kesinleşti diyebiliriz. Geriye sadece haziran ayı enflasyonu kaldı. Merkez Bankası anketine göre haziran ayında enflasyonun %2,56 oranında çıkması bekleniyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa, SSK ve Bağkur emeklileri için maaş farkı %25,86, memur ve memur emeklileri için ise %20,39 olarak belirlenebilir" dedi.

KİMLER REFAH PAYI ALACAK?

Yılmaz, "Özellikle SSK ve Bağkur emeklilerine %5 ile %10 arasında bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Bana göre %5’lik oran daha ağır basmaktadır. Nedeni ise geride daha 2024 ikinci yarıyılı olacak. Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. O nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. %10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum" diye ekledi.

MEMURLARA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Yılmaz, memurlar için ise refah payı verilmesini beklemediğini belirterek, "Çünkü onlara 2023 yılı Temmuz ayında 8077 TL seyyanen bir ödeme yapıldı ve bu kanun ile kalıcı oldu. Geçmişte yapılan seyyanen artıştan ötürü bu dönemde memurlara refah payı verilmesini beklemiyorum" dedi.

EMEKLİ ZAMLARI EŞİTLENECEK Mİ?

Yılmaz, "Geçmiş dönemlerde maaşlarda eşitleme formülünü defalarca gördüğümüz için bu politikanın kalıcı olduğuna ve maaşta adaletli davranıp emekliler içinde ayrıştırmadan aradaki fark olan %5 puanın eşitleyerek verileceğine inanıyorum" diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ TAHMİN NE?

Yılmaz, "Emekli maaşında en güçlü ihtimalin taban aylıklara yapılacak güncelleme olacağına inanıyorum. Rakam olarak 12 bin 500 veya 15 bin TL arasında yükseltileceğine inanıyorum. Kök aylıklara enflasyon farkı uygulandığı için özellikle 8 bin TL’nin altında kök aylığı olanlara hissedilir bir zam yapılamadığından kaynaklı kök aylıkların 10 bin TL’nin üzerine revize edileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.