İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kurduğu sera ile ek gelir kapısı açan Başıbüyüklü köyünden Metin Kalkan, ürettiği güzel ürünleri vatandaşın beğenisine sunuyor.

Emekli olduktan sonra Başıbüyüklü köyüne yerleşen Metin Kalkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkısı ile birbirinden güzel organik ürünler yetiştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kendisine imkân sunduğunu söyleyen Metin Kalkan, açıklamalarda bulundu.

“Çeşitli ürünler yetiştirip vatandaşlara ulaştırıyorum” diyen Metin Kalkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı seranın kendisine büyük bir katkısı olduğunu aktardı.

Hem ek gelir elde ettiğini hem de ürünler yetiştirerek Yozgat’a katkı sağladığını bildiren Kalkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bilgilendirmesi doğrultusunda adımlar attığını kaydetti.

“ÜRÜNLER YETİŞTİRİP VATANDAŞLARA ULAŞTIRIYORUM”

Müdürlük yetkililerince yapılan bilgilendirmeler sonrasında daha güzel ürünler elde ettiğini açıklayan Metin Kalkan, “Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalıştım ve onlar bana çok güzel bir sera yaptı. Yapılan serada çeşitli sebzeleri yetiştirtiliyorum. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bana sunduğu imkânlarla birlikte ürünler yetiştirip vatandaşlara ulaştırıyorum. Yapılan bu sera bana çok katkı sağladı. Emekliyim hem ek gelir elde ediyorum hem de ürünler yetiştirerek ülkeme ve Yozgat’a katkı sağlıyorum. Ürünleri ekerken tarım mühendisleri gelerek nasıl yapmam gerektiği ile ilgili bana bilgi veriyorlar. Ben de onların yaptığı bilgilendirmeleri sonrasında daha güzel ürünler elde ediyorum. Nasıl bir gübre ya da nasıl bir ilaç kullanacağım hakkında bana önerilerde bulunuyorlar. Bu öneriler sayesinde daha kaliteli sebzeler üretiyorum. Daha verimli ürünler yetiştirdiğim için de vatandaşlar ürünlerime talep gösteriyor” şeklinde konuştu.

“JELİBON BİBERİ RAĞBET GÖRÜYOR”

Çok verimli ürünler elde ettiğini söyleyerek açıklamalarına devam eden Kalkan, ürünlerinde de bahsetti. Kalkan, “Jelibon biberi bir arkadaşım getirmişti. Tohumunu aldıktan sonra kendim ürettim ve çok beğeniliyor. Fazla acı da değil fazla tatlı da değil o yüzden çok rağbet görüyor. Cin biberlerinin tohumlarını ise Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün tavsiyesi ile aldım. Yine çok verimli ürünler elde ettim. Satamadığım biberleri ise kurutup o şekilde satıyorum hiçbir ürünümü ziyan etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“TORUNLARIM HARÇLIKLARINI ÇIKARIYORLAR”

Çalıştıracak işçi bulamayınca torunlarının destek verdiğini de dile getiren Kalkan, “Emekli olduktan sonra Başıbüyüklü köyüne yerleştim. Orada ürünler yetiştirmeye başladım. Gündeliği bin liraya işçi bulmaya zorlanınca da torunlarıma işlerimi yaptırıyorum. Hem onlar da harçlıklarını çıkarıyorlar. Severek yapıyorum işimi. Bir işi zaten severek yapınca güzel ve bereketli oluyor. Vatandaşlarımızı da davet ediyorum. Çok güzel ürünlerim var” dedi. Sema Nur Koçaker/ Melike Aslı Arslan