Bankalar emekli vatandaşlar için promosyon yarışını sürdürüyor ve en yüksek ödemeler 24 bin TL'ye kadar çıkmış durumda. Temmuz ayında yapılan maaş artışları ve emekli aylıklarının 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Emekliler, bankalarını değiştirerek veya ek hizmetler alarak yüksek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor.

VAKIFBANK'TAN ÇİFTE PROMOSYON FIRSATI

Son dönemde öne çıkan kampanya ise Vakıfbank'tan geldi. Banka, 30 Eylül 2024 tarihine kadar emeklilere çift promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak 12 bin TL'ye kadar ilave nakit ödeme yapılacak. Bu kampanya sayesinde emekliler, toplamda 24 bin TL promosyon alabilecekler. Promosyondan yararlanmak için emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş kişiler kampanyadan faydalanabiliyor.

DİĞER BANKALAR ÇİFTE PROMOSYON VERECEK Mİ?

Vakıfbank’ın bu adımı sonrası diğer bankaların da promosyon tutarlarını artırıp artırmayacağı merak konusu oldu. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Emekliler Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, emekliler için yapılan indirimler ve promosyonlar artış gösterdi. Vakıfbank’ın çifte promosyon kampanyası, diğer bankaların da benzer adımlar atmasını teşvik edebilir” dedi. Bayram, bankaların promosyonları artırarak müşteri çekme yarışına devam edeceğini ve bu süreçte emeklilerin pazarlık yapma fırsatının olduğunu belirtti.

BANKA PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Bankaların emekli promosyon ödemeleri ise şu şekilde güncellenmiştir:

Yapı Kredi: 0-10.000 TL maaşlılara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL maaşlılara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL maaşlılara 12.500 TL, 20.000 TL üzeri maaşlılara 15.000 TL; ek hizmetlerle promosyon 18.000 TL'ye çıkıyor.

Akbank: 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL nakit promosyon.

Denizbank: 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaşlılara 12.000 TL.

İş Bankası: 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.500 TL.

Ziraat Bankası: Emeklilere 12.000 TL promosyon.

Halkbank: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL.

Vakıfbank: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL.

ING: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL.

QNB Finansbank: Maaşa göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

Fibabanka: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL.

Türkiye Finans: Maaşa göre 12.000 TL’ye kadar promosyon.

Albaraka: 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL.

Emekliler, promosyonlarını artırmak için bankalar arasında karşılaştırma yaparak en avantajlı seçeneği tercih edebilirler.