Devlet destekli bankalardan biri olan Ziraat Bankası, emekli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 17.800 TL’ye kadar nakit avans kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında başvurusu onaylanan emeklilerin ödemeleri 30 gün içinde hesaplarına yatırılacak.

Kampanyanın Amacı ve Kapsamı

Ziraat Bankası’nın yeni nakit avans kampanyası, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilere nefes aldırmayı hedefliyor. Banka, esnek geri ödeme seçenekleri ve düşük maliyetli finansman imkânı ile emeklilerin günlük ihtiyaçlarından sağlık harcamalarına kadar pek çok alandaki nakit gereksinimlerine çözüm sunmayı amaçlıyor.

Başvuru Yöntemleri

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, başvurularını şu kanallar üzerinden kolayca yapabiliyor:

Ziraat Bankası internet bankacılığı

Mobil bankacılık uygulaması

Banka şubeleri

Başvuru sürecinde, sistem üzerinden “Emekli Nakit Avans” seçeneği kullanılarak talep edilen tutar giriliyor. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından avans ödemesi en geç 30 gün içinde hesaba aktarılıyor.

Geri Ödeme Koşulları

Nakit avansın geri ödeme planı, emeklinin gelir seviyesine göre esnek biçimde hazırlanıyor. Bu sayede geri ödeme süreci daha yönetilebilir hâle geliyor ve borç yükü hafifliyor.

Kullanım Alanları

Emekli vatandaşlar, aldıkları nakit avansı şu alanlarda değerlendirebiliyor:

Gıda ve günlük yaşam giderleri

Sağlık harcamaları

Ev bakım ve onarım işleri

Acil durum ödemeleri

Banka yetkilileri, kampanyanın sınırlı bir süre için geçerli olacağını ve başvuru yoğunluğuna göre işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını belirterek emeklilere başvurularını geciktirmemeleri çağrısında bulundu.