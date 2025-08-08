Çalışma hayatına 1985 yılında işçi olarak başlayan Aslan, 1992 yılında sözleşmeli memur olarak devlete girdi ve hemen 1993’te kadrolu memur oldu.

Aslan, bir kamu kurumunda veri hazırlama kontrolü işletmeni olarak görev yaparken 2016 yılında OHAL KHK’sıyla kamu görevinden çıkarıldı.

Aslan, 2017’de emeklilik talebinde bulundu. Memuriyet süresi emekliliğe yetmeyen Aslan’a, işçilikte geçen süresi de birleştirilip aynı yıl emekli aylığı bağlandı.

Ancak emekli ikramiyesi ödenmedi. SGK, devlet memurluğundan çıkarma cezası alıp, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik aylığı bağlananlara kanun gereği emekli ikramiyesi ödenemediğini bildirdi.

Eşitlik Sağlanmalı

Aslan, dava açtı. İdare mahkemesi Aslan’ın başvurusunu reddetti. Aslan, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, kanunun eşitliği ihlal ettiğine hükmedip Aslan’a ikramiye ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, eşitsizliğin OHAL’den atılmaktan değil memurlar arasındaki ayrımcılıktan kaynaklandığını belirledi.