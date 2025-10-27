Karakaş, "Sadece bir gün geç sigortalı olmak, milyonlarca kişiye 17 ila 24 yıl daha geç emeklilik anlamına geliyor" dedi.

Türkiye gazetesindeki köşe yazısında açıklamalarda bulunan Karakaş, emeklilik sistemindeki değişiklikler ve yanlış bilgilendirmelerin vatandaşlar üzerinde büyük etkiler yarattığını vurguladı. Uzman, özellikle erken sigorta girişi, düzenli prim ödemesi ve doğru kaynaklardan alınan bilgilerin emeklilik sürecinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

“Ezberleri Unutun, Gerçek Bilgiyi SGK’dan Alın”

Emeklilik planlamasında yapılan en büyük hatalardan birinin, çevreden duyulan hatalı bilgilerle hareket etmek olduğunu belirten Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Emeklilik mevzuatı zaten karmaşık bir yapıya sahip. Buna bir de kulaktan dolma bilgiler eklenince sonuç hüsran oluyor. Vatandaşlarımızın, planlamalarını doğrudan SGK’nın resmi kaynaklarından ya da bu konuda tecrübeli kişilerden almaları hayati önem taşıyor.”

Karakaş, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle erken planlamanın emeklilikte en büyük avantaj olduğunu vurguladı. “Anne babalar, çocuklarınıza bırakabileceğiniz en değerli miras sağlam bir emeklilik planıdır” diyen Karakaş, gençlerin sigortalı işe giriş tarihlerini mümkün olduğunca erkene almalarının büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

Emeklilikte Dört Temel Kural

Uzman isim, emeklilik sürecinde belirleyici olan dört ana unsurun altını çizdi:

1. Yaş sınırı: En kritik belirleyici unsur.

2. Prim gün sayısı: Ne kadar fazla prim ödenirse, o kadar avantaj sağlanır.

3. Sigortalılık süresi: Sigorta başlangıç tarihi emeklilik yaşını doğrudan etkiler.

4. Prime esas kazanç: Kazanç ne kadar yüksekse, alınacak emekli maaşı da o kadar yüksek olur.

“İlk İşe Giriş Tarihi Sihirli Anahtar”

Karakaş, özellikle ilk sigorta giriş tarihinin emeklilikte “sihirli bir anahtar” olduğunu ifade etti. Bu tarih ne kadar eskiyse, erken emeklilik şansı da o kadar artıyor.

Verdiği çarpıcı örnekte Karakaş, “29 Mart 1984 tarihinde yalnızca bir gün SSK primi ödenmiş bir kadın, bugün yaş şartı aranmaksızın 5.000 gün primle emekli olabiliyor. Oysa bir gün sonra sigorta başlangıcı olan biri, 17 ila 24 yıl daha geç emekli olabiliyor” dedi.

EYT Süreci Ders Niteliğinde

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin bu konuda çarpıcı bir örnek olduğunu hatırlatan Karakaş, milyonlarca vatandaşın yalnızca bir günlük fark nedeniyle yıllarca geç emekli olduğunu söyledi.

“EYT sürecinde gördük ki, sigorta başlangıç tarihi hayatın akışını değiştirebiliyor. Bu nedenle, sigorta girişi, prim sayısı ve kazanç oranı gibi unsurlar dikkatle takip edilmeli.”

Son olarak vatandaşlara çağrıda bulunan Karakaş, “Emeklilik planınızı şansa bırakmayın. Resmî kaynaklara güvenin, erken planlama yapın, geleceğinizi bugünden güvenceye alın” ifadelerini kullandı.