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Türkiye'nin ticaret gündemini şekillendiren Bakan Ömer Bolat, emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi müjdesini verdi. Bu önemli karar, yüzbinlerce esnafı yakından ilgilendirirken, Yozgat halkına da büyük bir umut ışığı oldu.

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada esnafa verilen sözlerin tamamının bugüne kadar yerine getirildiğini vurgulayarak, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" dedi. Yozgatlı esnafların da beklediği müjdeli haber, sektörde olumlu bir hava yaratırken, Bakan Bolat'ın sözleriyle umutlar arttı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, tüketicinin korunması adına yürütülen piyasa denetimlerine de değindi. Bakanlık müfettişlerinin 11 ay içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde 1.3 milyar lira ceza kesildiğini belirten Bolat, Rekabet Kurumu'nun da kestiği cezaların 2.3 milyar liranın üzerinde olduğunu açıkladı.

Bolat, Türkiye genelindeki AVM'lerin durumu hakkında da bilgi vererek, "Ülkemizde yaklaşık 450 AVM bulunmakta olup, finansman sıkıntısı yaşayan yaklaşık 70 AVM ise bankalara devredildi. Bu durum, sektördeki dengelerin gözden geçirilmesine neden oldu" dedi.