Yeni düzenlemeyle, Bağ-Kur kapsamındaki 10 ve daha az çalışanı bulunan işverenlere 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınacak. Ayrıca, bu işverenler için prim günü sayısında da 1800 gün indirimi yapılacak. Mevcut sistemde, erkek Bağ-Kur’lular 9000 prim günüyle emekli olabiliyorken, kadınlar ise 7200 prim günü ile emekli olabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, belirli şartları taşıyan Bağ-Kur’lu erkekler de 7200 prim gününde emekli olabilecek. Bu değişiklik, yaklaşık 5 yıl erken emeklilik anlamına geliyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu avantajdan yalnızca 10 veya daha az çalışanı bulunan küçük işletme sahipleri faydalanabilecek. Ancak her Bağ-Kur’lunun otomatik olarak bu düzenlemeden yararlanamayacağı, kriterlerin net bir şekilde belirleneceği ifade ediliyor.

BAĞ-KUR’LULAR İÇİN MAAŞ ARTIŞI FIRSATI

Yeni düzenleme ile prim gününü doldurmuş ancak yaş şartını bekleyen Bağ-Kur’lular için maaş artışı da gündemde. Özellikle 2000 yılı öncesinde sigorta girişi olan Bağ-Kur’lular, kalan prim ödemelerini SSK’lı olarak tamamlarsa emekli maaşlarında %15-20 arasında bir artış sağlanabilecek.

Bu durum, Bağ-Kur’luların daha erken ve daha yüksek maaşla emekli olma fırsatını beraberinde getiriyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü farkı da ortadan kalkmış olacak.

YAŞ ŞARTI DEĞİŞMİYOR

Yeni düzenlemeler, prim günü sayısında esneklik sağlasa da emeklilik yaş şartı değişmiyor. Erkekler için emeklilik yaşı 60, kadınlar için ise 58 olarak belirlenmeye devam edecek. EYT kapsamındaki bireyler bu yaş şartından muaf tutulacak. Ancak, kapsam dışında kalan Bağ-Kur’lular için yaş şartı geçerli olmaya devam edecek.

PRİM İNDİRİMİ NE ZAMAN UYGULAMADA?

Prim günü indirimi düzenlemesi henüz yürürlüğe girmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırlayacağı yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmesinin ardından resmiyet kazanacak. Düzenlemenin 2025 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

HANGİ BAĞ-KUR’LULAR BU DÜZENLEMEDEN FAYDALANACAK?

Yalnızca küçük ölçekli işletme sahipleri bu düzenlemeden yararlanabilecek. 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler için mevcut 9000 prim günü şartı devam edecek.

SSK’YA GEÇİŞ İLE MAAŞ ARTIŞI

2000 yılı öncesi sigorta girişi olan Bağ-Kur’lular, primlerini SSK’lı olarak tamamlarsa maaşlarında %15-20 arasında artış elde edebilecek. Bu yöntem, hem daha az prim günü ödenmesini sağlıyor hem de daha yüksek emekli maaşı bağlanmasına olanak tanıyor.

PRİM GÜNÜNDE EŞİTLEME AVANTAJI

Küçük işletme sahipleri ve Bağ-Kur’lular, prim gün eşitlemesi ile büyük avantaj sağlayacak. Böylece, Bağ-Kur’lu küçük işletme sahipleri, SSK’lı çalışanlarla aynı prim günü şartlarına tabi olacak.