Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, özellikle ay sonuna denk gelen tarihlerde yapılacak emeklilik başvurularına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, yanlış tarihte yapılan başvuruların bir aylık maaş kaybına neden olabileceğini açıkladı.

Tatil ve Hafta Sonu Riski

Erdursun’un uyarısına göre, emeklilik başvurusunun ayın son gününe denk gelmesi büyük risk taşıyor. Eğer son gün resmî tatile veya hafta sonuna denk gelirse, SGK’ya fiziki başvuru yapılamıyor. Bu durumda başvuru, tatilden sonraki ilk iş gününde geçerli sayılıyor ve emekli aylığı bir sonraki ay başından itibaren bağlanıyor. Yani vatandaşlar, yalnızca birkaç gün gecikme nedeniyle bir aylık maaş kaybı yaşayabiliyor.

e-Devlet Çözümü

Erdursun, bu sorunun e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularla kolayca önlenebileceğini vurguladı:

“e-Devlet’in arama bölümüne ‘Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi’ yazın. Buradan kendi sigortalılık türünüzü seçerek (4A, 4B veya 4C) başvurunuzu anında yapabilirsiniz.”

Uzman, başvuru sırasında banka tercihi ve iletişim bilgilerinin de sisteme girilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Başvurunuz resmî tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile sistem tarihi kaydeder. Böylece aylığınız, bir önceki aydan itibaren bağlanır ve kayıp yaşamazsınız” ifadelerini kullandı.

Başvuru Takibi Dijital Ortamda

Vatandaşlar, yaptıkları başvuruların durumunu yine e-Devlet üzerinden “Emeklilik Başvurusu Takibi” bölümünden kolayca kontrol edebiliyor.

Uzmanlardan Çağrı

Uzmanlar, bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşlara dijital başvuru seçeneğini tercih etmeleri çağrısında bulunuyor. Özellikle emeklilik tarihi ayın son gününe denk gelen sigortalıların, başvurularını son dakikaya bırakmadan e-Devlet üzerinden yapmaları öneriliyor.