Emeklilere yönelik banka promosyonları her geçen gün artıyor. Kamu bankalarında 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıkan ödemeler, emekliler için cazip hale geliyor. Ancak bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte promosyon almak isteyen bazı emeklilerin geçiş sürecinde sorun yaşadığı belirtiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Bankalar, her 3 yılda bir emeklilere maaş promosyonu ödüyor. Yükselen enflasyon nedeniyle promosyon rakamları da giderek artarken, bankalar arasındaki yarış hız kazanmış durumda. Özel bankalar daha yüksek tutarlar teklif ederek emeklileri kendi bünyelerine çekmeye çalışıyor.

Ancak bu süreçte sıkıntı yaşayan emeklilerin sayısı az değil. Promosyon alarak banka değiştirmek isteyen birçok emeklinin, sözleşme koşullarından dolayı mağdur olabildiği ifade ediliyor.

Maaşınızdan Olmayın

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç da konuyla ilgili uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Sözleşmelerin ‘Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?’ gibi ayrıntılı incelenmesi gerekiyor” dedi.

Kılıç, bazı bankaların promosyon için emeklilerden fatura taşıma ya da kredi kartı alma şartı koştuğuna da dikkat çekti. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Onun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar dediğin ücretlendirmede de buna kısıtlılık getiriyor” dedi.

Şartları İnceleyin

Emeklilerin promosyon yarışı hızlanırken, sözleşme şartlarının dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.

Tüketici dernekleri, emeklilerin haklarını korumak için özellikle “ek ürün” şartlarına karşı dikkatli olmalarını öneriyor. Bankaların sunduğu cazip promosyon teklifleri kadar, sözleşme detaylarının da maaş sahipleri için kritik olduğu vurgulanıyor.