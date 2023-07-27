Yozgatlı emeklileri de yakından ilgilendiren açıklamayı yapan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Aylıklarını her ay alanlara, Temmuz’da 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere Temmuz’da 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustosta 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül’de olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi." AA