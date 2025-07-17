Yargıtay’ın içtihat birleştirme kararı doğrultusunda, bankalar artık kredi borçları nedeniyle emekli maaşlarına bloke koyabilecek. Uzmanlar, bu kararın özellikle büyük şehirlerde yüksek yaşam maliyetleriyle mücadele eden emekliler üzerinde ciddi etkiler yaratacağı görüşünde.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yargıtay kararına göre, emekli maaşları artık borçlunun rızası bulunması halinde kredi borçları için haczedilebilecek. Bu düzenleme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki istisnai hükme dayandırılıyor. Kanun, emekli maaşlarının haczedilemeyeceğini belirtse de borçlunun yazılı rızası halinde bu işlemin yapılmasına imkân tanıyor.

Ancak burada dikkat çeken husus, “rıza”nın ne ölçüde özgür iradeye dayandığı. Uzmanlara göre birçok vatandaş, kredi sözleşmeleri sırasında bu rızayı farkında olmadan vermiş olabilir.

Kararın yürürlüğe girmesi, özellikle büyükşehirlerde geçim mücadelesi veren emekliler açısından endişe verici bir tabloyu beraberinde getiriyor. Örneğin İstanbul’da ortalama konut kiralarının 30 bin TL’yi bulduğu bir dönemde, en düşük emekli maaşı hâlâ 16.881 TL seviyesinde kalıyor.

Aylık gelir, barınma ve temel ihtiyaçlar için yeterli olmazken; birçok emekli çareyi kredi çekmekte buluyor. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, bu kredilere karşılık maaşlara bloke konulabilecek olması, emeklileri ciddi bir finansal dar boğaza sokabilir.

Yargıtay kararı neticesinde maaşa ne ölçüde bloke konulacağı konusu ise halen muğlak. Mevzuatta bu konuda açık bir oran belirlenmiş değil. Bu durum, şu soruları gündeme getiriyor:

Maaşın tamamı mı, belirli bir yüzdesi mi haczedilecek?

Asgari geçim sınırı gözetilecek mi?

Bloke edilen tutar hangi sıra ile tahsil edilecek?

Bu belirsizlikler, emeklileri potansiyel olarak yeni bir hukuki mücadelenin eşiğine getirebilir.

Yüksek enflasyon, artan yaşam maliyetleri ve yetersiz maaşlarla mücadele eden emekliler, son dönemde temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına yönelmiş durumda. Ancak kredi kullanımı karşılığında maaşın bir kısmının bloke edilmesi, bütçede ciddi açıklar oluşturabilir.

Bir örnek hesaplama:

Emekli maaşı: 16.881 TL

Ortalama kira (İstanbul): 30.000 TL

Fatura ve gıda giderleri: 5.000–7.000 TL

Net sonuç: Aylık bütçede ortalama 20.000 TL’ye varan açık

Bu durumda emekliler, borçlarını ödemekle temel ihtiyaçlarını karşılamak arasında tercih yapma noktasına geliyor.

Yargıtay kararının ardından bankalar, alacaklarını garanti altına almak için maaşlara doğrudan bloke koyma yolunu tercih edebilecek. Özellikle emeklilerin kredi ödemelerinde yaşadığı gecikmeler, artık daha kısa sürede doğrudan maaştan kesintiyle çözülebilecek.

Ancak bu uygulamanın emekli cephesindeki karşılığı ise ağır olacak. Örneğin, 16.881 TL maaş alan bir emeklinin yarısına bloke konulması halinde geriye kalan 8.440 TL ile İstanbul gibi yüksek maliyetli şehirlerde geçinmek neredeyse imkânsız hale geliyor.

Emekliler İçin Uyarı ve Öneriler: Ne Yapmalı?

Uzmanlar, emeklileri kredi kullanımı ve sözleşme imzalama süreçlerinde daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Aşağıdaki adımlar, olası risklere karşı koruyucu olabilir:

Sözleşmeleri dikkatle inceleyin: Kredi sözleşmelerinde “maaş blokesine izin” gibi ifadeleri dikkatle okuyun, gerektiğinde bankadan açıklama isteyin.

Bütçe planlaması yapın: Kredi taksitlerini, maaşınızın %30–40’ını aşmayacak şekilde ayarlamaya özen gösterin.

Hukuki danışmanlık alın: Maaşınızda bloke uygulandığında, yasal haklarınızı öğrenmek için bir avukata başvurun.

Alternatif kaynaklara yönelin: Zorunlu durumlar dışında kredi yerine, aile içi destek, ek gelir yolları veya sosyal yardımları araştırın.

Yargıtay’ın verdiği bu karar, emekli vatandaşların ekonomik kırılganlığını daha da artırabilir. Geliri giderlerini karşılamayan milyonlarca emekli, artık yalnızca borç yüküyle değil, o borçların doğrudan maaşlarına yansıyacak sonuçlarıyla da yüzleşmek zorunda kalacak.

Ekonomistlere göre, uzun vadeli çözüm; yalnızca yargı kararlarında değil, emekli maaşlarında iyileştirme ve kira/yaşam maliyetlerinde dengeleme politikalarıyla mümkün olacak.