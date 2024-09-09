Milyonlarca vatandaşın beklediği zam haberi sonunda açıklandı. Emekli maaşlarına yapılacak artış ve sosyal yardım ödemelerinde gerçekleştirilecek düzenlemelerle ilgili detaylar netleşti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ARTIŞ

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, Ocak 2025'ten itibaren emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranları belirlendi. Yılsonu enflasyon tahminlerinin yükselmesiyle, maaş ve sosyal yardım ödemelerinde önemli güncellemeler yapılacak. Yılsonunda enflasyon oranının yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükselebileceği öngörülüyor. Bu durum, maaş zammı hesaplamalarında 8,5 puanlık bir revizyon gerektirdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon verilerine dayalı olarak maaş artışının yüzde 13,44 olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkı ve Ocak 2025'te uygulanacak yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı dahil olmak üzere toplamda yüzde 9,3 oranında bir artış yapılacak. Yapılacak artışların ardından, en düşük emekli maaşının 15 bin TL, en düşük memur maaşının 43 bin TL ve en düşük memur emekli maaşının 20 bin TL seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Memur maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zam oranları, sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak. Aile destek ödemeleri ve diğer sosyal yardımlar, memur maaşlarındaki artışla paralel olarak yükselecek.

Mevcut durumda memurlara ödenen eş yardımı, yüzde 9,3'lük artışla birlikte 2.254 TL'ye çıkacak. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 454 TL'den 496 TL'ye, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 227 TL'den 248 TL'ye yükselecek. Engelli çocuklar için sağlanan yardımlar da artacak; 0-6 yaş arası engelli çocuk yardımı 681 TL'den 744 TL'ye, 6 yaş üstü engelli çocuk yardımı ise 340 TL'den 371 TL'ye çıkacak.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNDE ARTIŞ

65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylıkları da zamdan nasibini alacak. 65 yaş aylığı 4.183 TL'den 4.572 TL'ye, evde bakım aylığı 9.078 TL'den 9.922 TL'ye ve engelli aylığı (Yüzde 40-69) 3.338 TL'den 3.648 TL'ye yükselecek. Engelli yakını aylığı ise 3.338 TL'den 5.471 TL'ye çıkacak. Kronik hastalık yardımı da 9.078 TL'den 9.922 TL'ye yükseltilmiş olacak.

SED ÖDEMELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de artış gerçekleştirilecek. Okul öncesi çocuklar için destek 4.313 TL'den 4.714 TL'ye, ilköğretim çağındaki çocuklar için 6.467 TL'den 7.068 TL'ye, orta öğretim çağındaki çocuklar için ise 6.898 TL'den 7.539 TL'ye çıkacak. Ortaöğretim çağında okumayan çocuklar için destek 4.313 TL'den 4.714 TL'ye, yükseköğretimdeki çocuklar içinse 7.762 TL'den 8.483 TL'ye yükselecek. Kuruluş bakımından ayrılan gençler için sağlanan destek ise 3.449 TL'den 3.769 TL'ye çıkarılacak.