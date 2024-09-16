Türkiye genelinde uygulanacak bu kapsamlı düzenleme ile emekliler, sağlık sorunlarına çözüm bulabilecekleri kaplıca tedavilerinden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Uygulama, refakatçileri ile birlikte kaplıca hizmetlerinden faydalanmak isteyen emekliler için önemli bir kolaylık sağlayacak. SGK, ayrıca kaplıca olmayan bölgelerdeki emeklilerin ulaşım masraflarını da karşılayarak, ülke genelinde sağlık hizmetine erişimi daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

KAPLICA HİZMETİ TIBBİ TEDAVİ LİSTESİNE ALINDI

Uzun süredir kamuoyunda talep edilen bu düzenleme, SGK tarafından yapılan açıklama ile resmiyet kazandı. Kaplıca tedavisi, özellikle fiziksel tıp ve rehabilitasyon süreçlerine destek sağlayan, eklem ağrıları, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi sağlık sorunları için alternatif bir yöntem olarak öne çıkıyor. SGK’nın bu hizmeti ücretsiz hale getirmesi, başta kronik ağrılar ve hareket kısıtlılığı yaşayan emekliler olmak üzere geniş bir kitleye hitap edecek.

SGK’nın açıklamasına göre, emekliler kaplıca tedavisinden yararlanmak için sağlık kuruluşlarından rapor almak zorunda olacak. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanları tarafından hazırlanacak bu rapor, kaplıca hizmetlerinden faydalanmanın ön koşulu olarak belirlendi. Alınan raporlar, 6 ay boyunca geçerli olacak ve bu süre zarfında emekliler, tedavi için başvuru yapabilecek.,

TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE GEÇERLİ OLACAK

SGK’nın kaplıca hizmetlerini ücretsiz hale getiren bu düzenleme, Yozgat dahil 81 ilde geçerli olacak. Emeklilerin bu hizmetten faydalanabilmesi için SGK ile anlaşmalı kaplıcalara başvurmaları yeterli olacak. Uygulamanın geçtiğimiz yıl deneme sürecinde emeklilerden büyük ilgi gördüğü, bu nedenle kalıcı hale getirildiği ifade edildi.

Kaplıca tedavisi, fizik tedaviye ciddi bir alternatif olarak kabul edilirken, uzmanlar bu doğal tedavi yönteminin romatizmal rahatsızlıklar, eklem ağrıları, kas-iskelet sistemi sorunları gibi pek çok hastalığın tedavisinde etkili olduğunu belirtiyor. Kaplıcalar, suyun şifalı özelliklerinden faydalanarak emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

KAPLICA BULUNMAYAN BÖLGELERDE YOL MASRAFLARI KARŞILANACAK

SGK, kaplıca hizmetinden yararlanmak isteyen ancak yaşadıkları bölgede kaplıca bulunmayan emeklilere de kolaylık sağlıyor. Kaplıcalara erişimi olmayan emeklilerin yol masrafları SGK tarafından karşılanacak. Böylece Türkiye’nin her bölgesindeki emekliler, bu hizmetten eşit şekilde faydalanabilecek.

UYGULAMANIN DETAYLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Kaplıca tedavisinden faydalanmak isteyen emekliler için SGK tarafından belirlenen başvuru koşulları şu şekilde:

Sağlık Raporu Alınması: Emeklilerin kaplıca tedavisinden faydalanabilmesi için yetkili bir sağlık kuruluşundan fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanında uzman bir doktordan rapor alması gerekiyor. Bu rapor, tedavi sürecinin başlatılması için zorunlu hale getirildi.

Raporun Geçerlilik Süresi: Sağlık raporu, 6 ay boyunca geçerli olacak ve emekliler bu süre içinde kaplıca hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Rapor, aynı zamanda refakatçileri de kapsayacak.

Ücretsiz Ulaşım Desteği: Kaplıca bulunmayan bölgelerde yaşayan emeklilerin, tedavi merkezlerine ulaşım masrafları SGK tarafından karşılanacak. Bu hizmet, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

SAĞLIK GİDERLERİNİ HAFİFLETECEK DESTEK

Son dönemde yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında zor günler geçiren emekliler için bu düzenleme, önemli bir sağlık desteği olarak değerlendiriliyor. SGK’nın sunduğu bu hizmetle, emeklilerin fizik tedaviye alternatif kaplıca tedavisinden ücretsiz yararlanarak, sağlık giderlerini azaltmaları hedefleniyor. Ayrıca, sağlık sorunları nedeniyle pahalı tedavi yöntemlerine başvurmak zorunda kalan emekliler, bu doğal tedavi ile ekonomik bir çözüm bulabilecek.

SGK’nın kaplıca tedavisini ücretsiz hale getirmesi, emekliler için önemli bir rahatlama sağlayacak ve özellikle yaşlılıkla birlikte artan sağlık sorunlarına karşı etkin bir çözüm sunacak. Uygulamanın geniş kapsamı sayesinde Türkiye genelindeki emekliler, maddi kaygı yaşamadan sağlık hizmetlerine erişebilecek.