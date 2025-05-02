Banka tarafından yapılan açıklamada, maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan ve promosyon sözleşmesi imzalayan emeklilerin, otoyol ve köprü geçişlerinde HGS etiketi için ücret ödemeyeceği bildirildi.

Yeni kampanya, Türkiye genelindeki milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Buna göre, emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan ve üç yıllık promosyon taahhüdünde bulunan müşterilere ücretsiz HGS hizmeti verilecek. Bu hizmetle birlikte emekliler, otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşmadan geçiş yapabilecek.

KAMPANYA KAPSAMINDA SUNULAN DİĞER AVANTAJLAR:

Vadeli Mevduat Avantajı: Emekli müşterilere özel yüksek faiz oranlarıyla vadeli mevduat imkanı.

Kiralık Kasa İndirimi: Bankanın sunduğu kiralık kasa hizmetlerinden yüzde 25 oranında indirimli faydalanma imkanı.

Yeni emekli olan vatandaşlar da maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak kampanyadan yararlanabilecek. Uygulamanın, emeklilere finansal anlamda katkı sağlaması ve bankacılık işlemlerinde kolaylık sunması hedefleniyor.