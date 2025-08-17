Milyonlarca emekli ve memur, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı gerçekleşiyor.

Bu sebeple yılın ikinci yarısında oluşacak TÜFE oranı önemli hale geliyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı:

Yıl sonu için %25 - %29 aralığı öngörülüyor.

2025 yıl sonu enflasyonu %25 çıkarsa ikinci 6 aylık enflasyon %7,14 olacak.

Enflasyon %29’a ulaşırsa bu oran %10,56’ya yükselecek.