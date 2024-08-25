Türkiye'de enflasyonun artışı, özellikle asgari ücretli ve emeklileri zor durumda bırakmaya devam ediyor. 2024 yılının Ocak ayında emekli maaşları 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak, maaşlar kısa sürede enflasyon karşısında eriyince, gözler Temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrildi. Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, emeklilere yüzde 24,73 oranında zam yapılmasını sağladı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseldi. Ancak yapılan bu zam da enflasyon karşısında yetersiz kalıyor ve emekliler ek gelir arayışına devam ediyor.

12 bin 500 TL'lik maaşla geçinemeyen birçok emekli, yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmaya devam ediyor. Bu noktada emekli çalışanlara kritik bir uyarı geldi. Yeni Şafak’ın haberine göre, emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan bireyler, maaş kesintisi riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Emeklilik sonrası çalışan bireyler için işverenlerin sigorta başvurusu yaparken iki farklı kod kullanabileceği belirtiliyor. Emekli olup tekrar çalışanlar için doğru sigorta kodu "02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi" olarak belirlenmiştir. Ancak yanlışlıkla "01 kodlu Tüm Sigorta Kolları" üzerinden kayıt yapılması durumunda, emekli maaşı anında kesilebiliyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu tür hatalar nedeniyle emekli çalışanların maaşlarının kesilebileceğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Eğer maaşınızın kesilmesine neden olan bir hata yapıldıysa, sigortanızı yapan şirkete derhal başvurarak hatalı kaydın düzeltilmesini talep edin. İşveren gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra, durumu bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirin."