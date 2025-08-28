Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un yaptığı son değerlendirmelere göre, 2026 yılında emekli olacak vatandaşlar, 2025 yılında emekli olanlara kıyasla daha düşük maaşla emekliliğe adım atacak.

Uzmanlara göre, enflasyondaki yüksek seyir ve aylık bağlama oranlarındaki değişim, emekli maaşlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. 2024 yılında emekli olanlarla 2025’te emekli olanlar arasında yaklaşık %31 oranında bir maaş kaybı yaşanırken, 2026’da emekli olacaklarda bu kaybın %3,75 ile %7,9 arasında olacağı öngörülüyor.

Enflasyonun Belirleyici Rolü

Erdursun’un hesaplamalarına göre, 2025 yerine 2026’da emekli olanların maaşları, yıl sonu enflasyon oranına bağlı olarak azalacak:

%24 enflasyon gerçekleşirse 2026’da emekli aylıkları, 2025’e göre %7,9 daha düşük olacak.

%30 enflasyon olursa maaş kaybı %3,75 seviyesinde kalacak.

Uzman, “2024–2025 geçişinde yaşanan büyük kayıp kadar sert bir düşüş artık beklenmiyor. Ancak yine de 2026’da emekli olanlar, bu yıl emekli olanlara göre daha az maaş bağlanacak” dedi.

Kimler 2025’te, Kimler 2026’da Emekli Olmalı?

Erdursun, emeklilik planı yapan vatandaşlar için şu önerilerde bulundu:

2025’te emekli olmalı: İşyerinde emeklilik sonrası çalışmaya devam edemeyecek olanlar, iş güvencesi olmayanlar, “ben zaten işten ayrılacağım” diyenler.

2026’ya bırakmalı: Çalışmaya devam edebilenler, yüksek maaş alanlar ve iş güvencesi olanlar.

Özellikle kamuda, belediyelerde ve KİT’lerde çalışanların emeklilik sonrası aynı işyerinde çalışmaları mümkün olmadığından, bu gruptaki çalışanların kararlarını dikkatle vermesi gerektiği vurgulandı.

Yüksek Maaş Alanlar İçin Farklı Tablo

Asgari ücretin 5 ila 7,5 katı arasında maaş alan çalışanlar için tablo daha farklı görünüyor. Çalışmaya devam eden yüksek gelirli çalışanlar, kaybettikleri emekli maaşını 3–4 yıl içinde telafi edebiliyor. Çalışırken aldıkları maaşın emekli aylığından çok daha yüksek olması nedeniyle toplam gelir açısından avantajlı hale geliyorlar.

Maaşlarda Ne Kadar Düşüş Olacak?

Örnek hesaplamaya göre, bugün emekli olan bir çalışan yaklaşık 20 bin TL emekli maaşı alabilirken, aynı kişi 2026’da emekli olduğunda bu maaş 18 bin 420 TL ile 19 bin 250 TL arasında değişebilecek.

Uzmanlara göre, emeklilik kararını bir yıl ertelemek maaşlarda kayba neden olsa da, çalışmaya devam eden birçok vatandaş bu kaybı birkaç yıl içinde telafi edebilecek. Ancak çalışmaya devam imkânı olmayanlar için 2025’te emekli olmak daha avantajlı görünüyor.