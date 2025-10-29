TBMM’de görüşülen yasa tasarısına göre, uygulama 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Söz konusu düzenleme, yalnızca emeklileri değil; dul ve yetim aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri elde edenleri de kapsıyor. SGK, bu kişilerin geçmişe dönük prim borçlarını, maaşlarından yapılacak kesintilerle tahsil edecek.

Prim Borcu Olanların Maaşına Kesinti

Hürriyet yazarı Sosyal Güvenlik Uzmanı Noyan Doğan, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, düzenlemenin detaylarını paylaştı. Doğan’a göre, kanun teklifi yasalaşırsa, SGK’ya prim borcu bulunanların maaşlarından yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek.

Bu kapsamda, hem genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları hem de Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı kapsamında geçmişte oluşmuş prim ve gecikme cezaları maaşlardan tahsil edilecek.

Doğan, “Yeni düzenleme ile SGK’dan gelir veya aylık alanların, gerek kendi sigortalılığı gerekse hak sahibi oldukları kişilerin sigortalılığı nedeniyle doğmuş prim borçları, maaşlarından kesinti yapılarak tahsil edilecek. Bu kesinti hiçbir şekilde yüzde 25’i geçmeyecek,” ifadelerini kullandı.

Bağ-Kur’lular ve GSS Borçluları da Dahil

Yeni düzenleme özellikle geçmişte Bağ-Kur’lu olarak faaliyet göstermiş ancak yanında çalışanlardan dolayı prim borcu birikmiş kişileri yakından ilgilendiriyor. Bu borçların da 1 Ocak 2026 itibarıyla maaşlardan kesilmesi planlanıyor.

Aynı şekilde geçmişte genel sağlık sigortası borcu bulunanlar da kesinti kapsamına girecek. SGK, bu kişilerin emekli maaşlarından borçlarına karşılık ödeme alabilecek.

Kesinti Oranı En Fazla Yüzde 25 Olacak

Düzenlemeye göre yapılacak kesinti oranı, maaşın yüzde 25’ini geçemeyecek. Bu oran SGK tarafından borç miktarına, gelir düzeyine ve kişisel duruma göre belirlenecek.

Kesintilerin doğrudan maaşlardan yapılacağı ve borç bitene kadar devam edeceği belirtiliyor. Ancak SGK’nın uygulamaya ilişkin detaylı usul ve esasları, kanun yürürlüğe girdikten sonra yayımlanacak genelgeyle netleşecek.

Uygulama 1 Ocak 2026’da Başlıyor

Meclis’te kabul edilmesi beklenen düzenlemenin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. SGK, uygulamanın adil ve kademeli şekilde yürütülmesi için bir dizi teknik altyapı hazırlığı yapacak.

Uzmanlar, söz konusu düzenlemenin uzun süredir tahsil edilemeyen prim borçlarının tahsilini kolaylaştırmayı amaçladığını, ancak düşük maaşlı emekliler için ek bir yük oluşturabileceğini belirtiyor.