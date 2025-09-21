Kanun teklifine göre 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası emeklilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Böylece aynı şartlarda emekli olanlar arasında ortaya çıkan maaş farklılıkları giderilecek.

Maaşlar Yeniden Belirlenecek

Teklifte yer alan Geçici Madde 103 ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş alan tüm emeklilerin aylıkları yeniden düzenlenecek. Düzenleme geçmişe dönük ödeme içermeyecek, yalnızca yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki maaşlara yansıyacak.

Kimleri Kapsayacak?

Yeni intibak düzenlemesi üç dönemi kapsayacak:

1999 öncesi emekliler

2000-2008 arası emekliler

2008 sonrası emekliler

Bu üç dönemde emekli olanların maaş dengesizlikleri ortadan kaldırılacak.

Kanun teklifinin Ekim ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemenin ardından zamlı maaşlar ödenmeye başlanacak.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için düzenleme önemli bir adım olacak. İntibak zammıyla birlikte düşük maaşlı emeklilerin gelirlerinde artış sağlanması öngörülüyor.