Mayıs ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılması planlanan yeni protokol ile birlikte, emekli maaş promosyonlarında rekor artışlar gündeme gelecek.

Halihazırda 8 bin TL ile 24 bin TL arasında değişen promosyon tutarlarının, yapılacak güncellemeyle birlikte 35 bin TL’yi aşması ve bazı bankalarda 40 bin TL seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.

SGK'nın, bankalarla üç yıllık dönemler halinde yenilediği protokol kapsamında yapılan promosyon anlaşmaları, emekli vatandaşların maaşlarını belirli bir banka üzerinden almaya devam etmeleri karşılığında sağlanan nakit ödemeleri kapsıyor. 2022 yılında yapılan son protokolden bu yana enflasyon karşısında eriyen promosyon ödemelerinin güncellenmesi için kamuoyu baskısı artarken, gözler Mayıs ayında yapılacak yeni anlaşmaya çevrildi.

Protokol öncesinde bankalar arasında başlayan rekabet şimdiden hız kazandı. Sektör temsilcileri, kamuoyuna yansıyan promosyon tekliflerinin sadece başlangıç olduğunu belirterek, SGK protokolünün ardından bu rakamların çok daha yukarılara çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Yapı Kredi Bankası, 15 Nisan–31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyası kapsamında, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara maaş miktarına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca, iki adet fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL’lik harcama yapılması durumunda 2.000 TL ve Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması halinde ise 500 TL daha ek ödeme sunuyor. Böylece toplam promosyon tutarı 25 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Bir diğer kampanya ise Türk Ekonomi Bankası’ndan (TEB) geldi. TEB, maaşını 36 ay boyunca kendisinden almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL’ye kadar ana promosyon verirken, 9 bin TL’ye varan ek kampanya ödemeleriyle toplam promosyon miktarını 21 bin TL’ye yükseltiyor. Banka, elektrik veya doğalgaz gibi düzenli fatura ödemeleri için otomatik talimat veren emeklilere de ilave kazanç sağlıyor.

40 BİN TL SEVİYELERİ KONUŞULUYOR

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni protokol ile birlikte özel bankaların en düşük promosyon miktarlarını 35 bin TL seviyesine çekmesi, bazı bankaların ise rekabeti artırmak adına 40 bin TL’yi aşan tekliflerle emeklileri cezbetmeye çalışması bekleniyor. Ekstra avantajlar ve kampanyalarla bu rakamların daha da yukarılara çıkabileceği ifade ediliyor.

Emeklilerin gözü maaş artışlarında, sesi ise tepkili

Ancak promosyon yarışına rağmen emekli vatandaşların temel geçim sorunları da gündemdeki yerini koruyor. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında maaşların yetersiz kaldığını ifade eden emekliler, enflasyon farklarının maaş artışı olarak gösterilmesinden rahatsız.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir emekli, yaşadığı kira artışını şu sözlerle anlattı: “Ev sahibi kiraya yüzde 50 zam yaptı. Neden bu kadar yüksek zam yaptığını sorduğumda, ‘Bana değil hükümete sor. Ben onların açıkladığı TÜFE oranını uyguluyorum’ dedi. Ben o kadar zam almadım deyince de, ‘O da seninle hükümet arasındaki mesele’ yanıtını aldım. Bu durum artık tahammül sınırlarını aştı.”

"ERKEN SEÇİM ÜMİDİ BİLE UMUT OLDU"

Bazı emekliler ise, yaşadıkları ekonomik sıkıntıların seçim dönemlerinde geçici de olsa çözülebileceğini belirterek, erken seçim ihtimaline dikkat çekiyor.

Bir başka emekli, “Erken seçimi hiç bu kadar istememiştim. Seçim olsa, iktidar partisi oy için emekli maaşlarına yüzde 50’nin üzerinde zam yapardı. Bayram ikramiyesi bile 10 bin TL’ye çıkartılırdı. O zaman kimse bu parayı nereden bulacağız da demezdi” diyerek içinde bulunduğu ruh halini ifade etti.

GÖZLER MAYIS AYINDAKİ SGK PROTOKOLÜNDE

Bankalarla SGK arasında yapılacak yeni protokol, sadece promosyon tutarlarını değil, emeklilerin bankacılık işlemlerinde karşılaştıkları hizmet kalitesini ve avantajları da belirleyecek. Emekliler, hem maddi hem de hizmet açısından en uygun koşulları sunan bankaları tercih edeceklerini belirtiyor.

SGK’nın Mayıs ayında kamu ve özel bankalarla masaya oturması ve güncel ekonomik koşullara göre yeni promosyon tablosunu duyurması bekleniyor. Uzmanlar, protokol sonrası promosyon rekabetinin daha da hızlanacağı görüşünde birleşiyor.