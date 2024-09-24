Karakaş, emekli olacak bireylerin maaşlarının 2024 yılına göre ortalama yüzde 30 oranında daha düşük olabileceğini ifade etti. Bu durum, özellikle emeklilik planı yapan vatandaşlar için ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda.

EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik aylıklarını hesaplarken, çalışanın prime esas gelirleri, prim ödeme gün sayısı ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) gibi kriterleri göz önünde bulunduruyor. Emeklilik dilekçesinin sunulduğu tarih, bu hesaplamalarda kritik bir öneme sahip. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, bu tarihin maaş tutarını ciddi şekilde etkileyebildiği belirtiliyor. Karakaş, 2023 yılı içinde verilen emeklilik dilekçelerinin, 2024 yılına oranla daha avantajlı olduğunu vurgulayarak, 2024’teki güncelleme katsayısının yüksekliğine dikkat çekti.

2025 İÇİN ENDİŞE VERİCİ ENFLASYON TAHMİNLERİ

İsa Karakaş, 2025 yılı için beklenen enflasyon oranlarının, emekli maaşlarına olumsuz etkileri olacağını belirtiyor. 2023 yılının enflasyon verilerine ve gelişme hızına dayanarak, 2024 yılı için güncelleme katsayısının yaklaşık yüzde 66,12 olacağını ifade etti. Ocak 2023’teki zam oranının, hükümetin yaptığı ek düzenlemelerle birlikte yüzde 49,25’e yükseldiğini hatırlatan Karakaş, Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında kümülatif olarak yüzde 87’ye varan bir artış yaşandığını belirtti.

2024'TE EMEKLİ OLMANIN AVANTAJLARI

Karakaş, 2024 yılında emekli olmanın, 2025 yılına kıyasla önemli avantajlar sağladığını vurguladı. Hala netleşmemiş olan son enflasyon verilerine rağmen, 2024’te emekli olanların maaşlarının, 2025’te emekli olacaklara göre en az yüzde 30 daha yüksek olacağını öngördü. Bu durum, 2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi vermek isteyenlerin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

EYT DÜZENLEMESİ VE ARTAN EMEKLİ SAYISI

2023 yılı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile birlikte Türkiye’de en fazla sayıda vatandaşın emekli olduğu bir yıl oldu. Karakaş, 2024 yılı içinde de emekli sayısının artış göstereceğini ifade ederek, 2023’teki yüksek fark nedeniyle, birçok vatandaşın 2024 yılı içinde emeklilik başvurusu yapacağını belirtti. Ayrıca, 8 Eylül 2025 tarihi, emekli olamayan SSK ve BAĞ-KUR EYT’lileri için 25 yıllık sigorta süresinin dolduğu bir tarih olarak kaydedildi.

AKTİF-PASİF DENGESİ VE GELECEK TAHMİNLERİ

Emeklilik sistemindeki dengenin bozulduğuna işaret eden Karakaş, EYT düzenlemesi öncesinde aktif-pasif dengesinin 2,1 iken, bu oranın EYT ile birlikte 1,5'in altına düştüğünü kaydetti. Bu yüksek farkın, emeklilik sistemindeki sürdürülebilirliği daha da tehdit edeceği öngörülüyor.

Emekli maaşlarındaki bu potansiyel kesintiler, 2025 yılında emekli olacak bireylerin ekonomik durumunu olumsuz etkileyebilirken, 2024 yılı için emeklilik planlayanların daha iyi bir mali gelecek için harekete geçmeleri gerektiği vurgulanıyor.