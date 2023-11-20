Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik Cumhuriyet ikramiyesi konusunda ek düzenlemeye gidileceği belirtildi. Özellikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye emekliler için 5000 TL emekli ikramiyesi alamama durumunu düzeltmeyi amaçlayan bir genişleme planlanıyor. Aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, alınacak önlemler ve Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki gerginlik de gündemde yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı, bugün tekrar bir araya gelecek. Toplantının öncelikli gündem maddesi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve rehineler olurken, iç gündemde Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki gelişmelerden ekonomiye kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Bu bağlamda dikkatler, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlatacağı pazarlık sürecine ve enflasyonla mücadeleye çevriliyor. Ayrıca, 5000 TL emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin Kabine Toplantısı'nda ele alınması öngörülüyor.

Cumhuriyet ikramiyesi kararı kapsamında, çalışmayan emeklilere 5000 TL ödeme yapılmasına karar verilmişti. SGK tarafından SSK'lılara 11, 12, 13 Kasım tarihlerinde, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 14 Kasım’da ödemeler yapıldı. Toplamda 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

Ancak, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında bırakıldığı ortaya çıktı. Bu konuda Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, emekli çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne getireceğini açıkladı.

Kabine toplantısının gündeminde ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bu duruma karşı atılacak adımlar bulunuyor. İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılması ve Gazze için yapılacak diplomatik çabalar da toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin yansımaları ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye yapması beklenen ziyareti de değerlendirilecek.

Kabine toplantısının iç gündeminde ise Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki polemik yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaşanan krizin çözümü için anayasal ve yasal düzenleme sinyali vermesi, bu konuda yapılacak düzenlemelerin detaylı bir şekilde ele alınmasını bekliyor.