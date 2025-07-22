Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni kampanyalar kapsamında Ziraat Bankası ve Halkbank, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve otopark kullanımında ücretsiz hizmet imkânları sunduklarını duyurdu.

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Ücretsiz HGS Etiketi

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ilk kez emekli aylığı almaya başlayan vatandaşlara yönelik kampanyası kapsamında ücretsiz HGS etiketi dağıtıyor. Bu uygulamayla birlikte otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS etiketleri için herhangi bir ücret alınmayacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin SGK’dan ilk defa emekli aylığı alıyor olması ve maaş ödemelerini Ziraat Bankası’na yönlendirmeleri gerekiyor.

Halkbank’tan Emekliye İSPARK’ta Ücretsiz Otopark Fırsatı

Halkbank da emekli müşterilerine yönelik avantajlı bir kampanya başlattı. Bankadan emekli maaşı alan müşteriler, Paraf kartlarıyla tek seferde yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişin ardından İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında:

Yol üstü İSPARK otoparklarında 2 saat,

Kapalı ve bariyerli otoparklarda ise 4 saat ücretsiz park hakkı sunulacak.

Bu avantaj, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde otopark ücretlerinin günlük bütçeye etkisinin azaltılmasında önemli bir katkı sunuyor.

Bankalar, emeklilere yönelik maaş promosyonlarını da güncellemeye devam ediyor. Mevcut bankasından promosyon alan emekliler, daha yüksek ödeme yapan başka bir bankaya maaşlarını taşıyarak yeniden promosyon alma hakkına sahip oluyor. Uzmanlar, emeklilerin mevcut promosyonlarını ve bankaların sunduğu kampanyaları karşılaştırarak en avantajlı seçeneği değerlendirmelerini öneriyor.