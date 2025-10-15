Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlara yönelik promosyon yarışını Ekim 2025 itibarıyla yeni seviyelere taşıdı.

Bu ay açıklanan güncel rakamlara göre, emekli promosyon ödemeleri 12.000 TL’den başlıyor, ek koşulların da sağlanmasıyla 32.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. En yüksek teklif Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından sunuldu.

Bankalarda Promosyon Yarışı Hızlandı

Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken, bankalar da müşteri portföylerini genişletmek için promosyon tutarlarını artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre temmuz–eylül döneminde toplam enflasyon yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Bu durum, bankaları rekabetçi promosyon kampanyaları başlatmaya yöneltti.

Ekim ayı itibarıyla temel promosyon tutarları 12.000 TL seviyesinden başlarken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve yeni müşteri yönlendirmesi gibi ek şartları yerine getiren emekliler 32.000 TL’ye kadar nakit ödül alabiliyor.

Bankaların Ekim 2025 Güncel Emekli Promosyonları

Albaraka Türk Katılım Bankası – 32.000 TL’ye Kadar

Ekim ayının en yüksek promosyon teklifini sunan Albaraka,

25.000 TL’ye kadar temel promosyon,

2 otomatik fatura talimatına 1.500 TL,

Her yeni emekli yönlendirmesine 1.000 TL (toplam 3.000 TL),

Kredi kartı harcamalarına 2.500 TL Worldpuan

ile toplamda 32.000 TL’ye kadar nakit ve puan ödülü sağlıyor.

QNB Finansbank – 31.000 TL’ye Kadar

0–9.999 TL maaş aralığı: 8.500 TL

10.000–14.999 TL: 13.500 TL

15.000–19.999 TL: 16.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL

Ek ödüllerle birlikte toplam 31.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.

Yapı Kredi – 30.000 TL’ye Kadar

Emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar temel promosyon,

fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı ek ödemelerle 30.000 TL’ye kadar nakit fırsatı sunuluyor.

Akbank – 30.000 TL’ye Kadar

15.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra,

Otomatik fatura talimatı,

Yakınını getirenlere ek ödeme,

Kredi kartı harcama hedefi

şartlarını yerine getiren müşterilere toplam 30.000 TL ödeme yapılıyor.

Türkiye Finans – 29.500 TL’ye Kadar

Maaşa göre 12.000 TL’ye kadar promosyon veren banka,

fatura talimatı, yedek hesap açılışı ve kredi kartı başvurusu yapan müşterilere ek bonuslarla toplam 29.500 TL’ye kadar ödeme sağlıyor.

ING Türkiye – 28.000 TL’ye Kadar

Maaş aralığına göre promosyonlar:

0–9.999 TL: 6.250 TL

10.000–14.999 TL: 10.000 TL

15.000–19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ek koşullarla birlikte toplam 28.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuluyor.

DenizBank – 27.000 TL’ye Kadar

12.000 TL’ye kadar temel promosyonun yanı sıra,

Banka ürünlerini kullananlara 8.000 TL ek ödeme,

Kredi kartı harcamalarına 7.000 TL iade

olmak üzere toplam 27.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.

Kuveyt Türk – 27.500 TL’ye Kadar

24.000 TL’ye varan temel promosyona ek olarak,

Yeni fatura talimatı verenlere 2.500 TL,

Sağlam Kart harcamalarına 1.000 TL altın puan

veriliyor. Toplam tutar 27.500 TL’ye ulaşıyor.

Garanti BBVA – 25.000 TL’ye Kadar

15.000 TL’ye kadar temel promosyona ek olarak,

Harcama, avans hesap ve sigorta ürünlerinde ek bonuslar

ile toplam 25.000 TL’ye kadar ödeme sağlanıyor.

İş Bankası – 24.000 TL’ye Kadar

Maaşa göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon,

İki otomatik fatura talimatına 1.000 TL,

Kredi kartı harcamalarına 8.000 TL MaxiPuan

ile toplam 24.000 TL’ye kadar promosyon imkânı sunuluyor.

Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2025.

TEB – 21.000 TL’ye Kadar

12.000 TL’ye varan temel promosyonun yanı sıra,

2 veya daha fazla fatura ödeme talimatı verenlere 9.000 TL ek ödülle toplam 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlanıyor.

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası

Kamu bankalarında promosyon tutarları 12.000 TL’ye kadar çıkıyor.

VakıfBank ayrıca, emekli kredi kartı harcamalarına 10 ay boyunca toplam 15.000 TL’ye kadar nakit iade fırsatı sunuyor.

Emekliler İçin Başvuru Hatırlatması

Bankaların güncel kampanyaları 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da doğrudan banka şubeleri aracılığıyla başvurularını yapabiliyor.

Uzmanlar, emeklilere fatura talimatı, kredi kartı ve referans koşullarını dikkatle incelemeleri yönünde uyarıda bulunuyor.