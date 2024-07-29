Canlı yayında yaptığı açıklamada, emeklilere 10 bin TL'lik bir ödeme yapılacağını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde.

Milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Ancak bu artış, emekliler arasında asgari ücret seviyesinde bir zam beklentisini karşılamadı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, emeklilerin yaşam standartlarını zorlaştırıyor ve Temmuz ayında yapılan zamlar birçok emekli için yetersiz kaldı.

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında zam yapılmıştı. Ancak bazı emeklilerin maaşları 8 bin TL'nin altında olduğu için bu zamdan faydalanamadı. Hükümet, bu durumu dikkate alarak en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL olarak belirledi. Ancak emekliler, açlık sınırının 19 bin TL'ye yaklaştığı günümüzde 12 bin 500 TL'lik maaşın yetersiz olduğunu belirterek, bu rakamın asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin sürpriz bir açıklamada bulundu. Erdursun, emeklilere belirli bir ödeme yapılacağını ve “Ocak ayına kadar tek seferlik bir ödeme yapılabilir. Bu ödeme 5 bin veya 10 bin TL arasında olabilir ve aralık ayında gerçekleşebilir” dedi.

Bu açıklama, emeklilerin yüzünü güldürürken, yapılacak ödemelerin detayları merakla bekleniyor.