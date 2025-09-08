ORC Araştırma'nın 2-6 Eylül 2025'te yaptığı ankete göre, emeklilerin yüzde 77,3'ü hükümetin emeklilere yönelik politikalarını yetersiz buluyor. yüzde 75,5'i ise geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Siyasi tercihlerde ise emeklilerin yüzde 34,2'si CHP'yi, yüzde 29,1'i AK Parti'yi tercih etti.

Yeni Anket Sonuçları Belli Oldu

Türkiye'de siyaset gündemi hızla değişirken, emeklilerin nabzını tutan yeni bir anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. ORC Araştırma'nın 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 kentte, 45 yaş üzeri bin 750 emekliyle yüz yüze gerçekleştirdiği anket, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını ve siyasi tercihlerini ortaya koydu.

Büyük Oranda “Yetersiz”

"Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?" sorusuna emeklilerin yalnızca yüzde 22,7'si "Yeterli" cevabı verirken, yüzde 77,3'ü hükümetin politikalarını "Yetersiz" buldu.

Emekliler Geçim Sıkıntısı Çekiyor

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de ekonomik tabloya dair. Emeklilerin yüzde 75,5'i geçim sıkıntısı çektiğini dile getirdi. Emekli maaşlarının tek başına yeterli olmadığı, ek gelir ihtiyacının arttığı gözlemlendi.

Birinci Parti Kim?

26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi: "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunda ise emeklilerin yüzde 34,2'si CHP'ye oy vereceğini belirtti. AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29,1'de kaldı. Daha önceki anketlerde genç seçmenden yüksek destek gören CHP'nin, emekliler arasında da öne geçtiği dikkat çekti.