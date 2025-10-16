Ancak uzmanlar, promosyon anlaşması imzalarken yapılan küçük bir hatanın emeklileri binlerce lira zarara uğratabileceği konusunda uyarıyor.

Bankalar Promosyonları 30 Bin TL’ye Kadar Çıkardı

Ekim ayı itibarıyla birçok banka, emekli maaş promosyonlarını 30 bin TL’ye kadar yükseltti. Cazip teklifler nedeniyle çok sayıda emekli, maaşını başka bankalara taşımayı değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, sözleşme koşullarını detaylıca incelemeden imza atan emeklilerin büyük bir riskle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Finans danışmanları, “Promosyon alırken sözleşme detaylarını okumadan imza atmak ciddi maddi kayıplara yol açabilir” uyarısında bulunuyor.

Sözleşmedeki Küçük Ayrıntılar Binlerce Liraya Mal Olabilir

Bankalar, promosyon ödemeleri karşılığında genellikle 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü istiyor. Ancak emekli, bu süre dolmadan maaşını başka bir bankaya taşımak isterse, aldığı promosyonun kalan kısmını faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalıyor.

Uzmanlara göre, “daha yüksek promosyon” vaadiyle banka değiştiren birçok emekli aslında kazanç yerine borç altına giriyor. Bu nedenle, sözleşmede yer alan taahhüt süresi, faiz oranı ve ek ürün koşullarının dikkatle incelenmesi gerekiyor.

Emeklilerin En Sık Yaptığı Hatalar

Uzmanlar, promosyon sürecinde emeklilerin en çok yaptığı hataları şöyle sıralıyor:

Sözleşme süresini okumadan imza atmak

Promosyonun ödeme tarihini kontrol etmemek

Ek ürün (kredi kartı, otomatik ödeme vb.) şartlarını göz ardı etmek

Yeni promosyon başvurusu öncesinde eski taahhüdü iptal ettirmemek

Bu hatalar nedeniyle bazı emekliler, hem yeni promosyonu alamıyor hem de eski bankaya borçlu duruma düşüyor.

“Miktara Değil, Şartlara Bakın” Uyarısı

Finans danışmanları, emeklilere yalnızca promosyon miktarına odaklanmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar, “Promosyon alırken sadece rakama değil, sözleşme şartlarına bakın. Detayları mutlaka okuyun, gerekirse müşteri temsilcisinden yazılı bilgi isteyin. Ayrıca promosyon dışındaki ek avantajları örneğin kredi faiz indirimi, ücretsiz havale veya EFT hizmetleri mutlaka karşılaştırın” ifadelerini kullandı.

Fazla Promosyon Değil, Doğru Sözleşme Kazandırır

Uzmanlara göre, emekli promosyonları doğru değerlendirildiğinde önemli bir ek gelir fırsatı sunuyor. Ancak şartları göz ardı etmek, binlerce liralık zarara neden olabiliyor.

Uzmanlar, “Yüksek promosyon değil, doğru sözleşme kazandırır. Emekliler banka değişikliği öncesinde taahhüt süresini ve sözleşme koşullarını dikkatle incelemeli” uyarısında bulunuyor.