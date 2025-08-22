Bankalar emeklilere her 3 yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyon nedeniyle rakam sürekli artıyor.

Bankaların yarışı hızlandı. Promosyon tutarı kamu bankalarında 15, özel bankalarda 27 bin liraya kadar çıktı.

Ancak çoğu emekli, başka bankaya geçmek isterken sorun yaşıyor.

Ayrıntılara Dikkat Edilerek İncelenmeli

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, sözleşme uyarısı yaptı.

Sözleşmelerin "Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?" gibi ayrıntılı incelenmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, bazı bankaların promosyon işlemi için emeklilerden fatura taşımasını, kredi kartı çıkarmasını istediğine de dikkat çekti.

Ergun Kılıç konuya ilişkin şunları söyledi: "Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Onun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar dediğin ücretlendirmede de buna kısıtlılık getiriyor."