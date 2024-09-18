Bu adım, emekli vatandaşların hesaplarının üçüncü kişiler tarafından yasa dışı faaliyetler için kullanılıp kullanılmadığını tespit etmeyi amaçlıyor. İncelemeler, 5 yıl geriye dönük olarak gerçekleştirilecek.

Gazete Pencere'nin haberine göre, Maliye Bakanlığı, daha önce küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ile esnafa yönelik gerçekleştirdiği banka hesap incelemelerini, emeklileri de kapsayacak şekilde genişletti. Bu kapsamda, emeklilerin banka hesaplarına yapılan IBAN üzerinden para transferleri, usulsüzlük şüphesiyle mercek altına alındı.

ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞILDI

İncelemelerde, bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü kişiler veya şirketler tarafından kullanıldığına dair ciddi bulgular elde edildi. Bu bulgular, yasa dışı para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlarla mücadele kapsamında değerlendiriliyor. Emeklilerin hesapları üzerinden gerçekleşen para transferlerinin, yasa dışı faaliyetlere hizmet etmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi.

KAPSAMLI DENETİM

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz dönemde işletmelere yapılan IBAN transferlerini detaylı bir şekilde inceleme altına almıştı. Şimdi ise bu denetimler, emekli hesaplarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Danıştay’ın aldığı karar doğrultusunda Maliye Bakanlığı, özellikle dar gelirli vatandaşların hesap hareketlerini titizlikle inceleyerek kayıt dışı ekonomiyi tespit etmeye çalışıyor.

Bakanlık, kayıt dışı çalışan bazı şirketlerin gelirlerini gizlemek amacıyla emeklilerin banka hesaplarını kullandığına dair şüpheler üzerine harekete geçti. Bu nedenle, emeklilerin hesaplarına yapılan para transferleri, olağandışı hareketler ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılan hesaplar daha detaylı şekilde araştırılacak.

USULSÜZLÜK DURUMUNDA CEZAİ YAPTIRIMLAR

İnceleme sonucunda, usulsüz para transferleri tespit edilmesi halinde ciddi cezai yaptırımlar uygulanacağı açıklandı. Özellikle, emekli hesaplarının yasa dışı işlemler için kullanıldığına dair somut delillerin bulunması durumunda, hesap sahipleri de sorumluluk altına girebilecek.

Bu adım, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, hem şirketlerin hem de bireylerin yasa dışı para aklama ve vergi kaçakçılığı faaliyetlerine karşı daha sıkı önlemler almaya kararlı. Emeklilere yönelik bu denetimlerin önümüzdeki aylarda daha da yoğunlaşması bekleniyor.