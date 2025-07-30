SGK, yılın ilk aylarında oluşturduğu ekipler ile milyonlarca emeklinin geçmişe dönük prim ödemelerini mercek altına alırken, sahte sigortalılık şüphesi bulunan kişilerin evlerine bildiri gönderilmişti.

Emeklilerin verdiği savunmaların ardından incelemeler hızlanırken, usulsüz sigorta yaptırdığı tespit edilenlerin aylık kesim işlemleri için çalışmalar başladı.

Ağustos ayı itibarıyla emekli maaşı kesilen binlerce kişinin adresine duruma ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı tebligatlar gönderilecek.

Usulsüzlük tespiti başladı



Sigortalılık işlemlerinde 'usulsüzlük' yaptığına yönelik şüphe bulunan emeklilerin adreslerine tebligat gönderilirken, ilgili kişilerin 3 iş günü içerisinde SGK bölge müdürlüklerine başvurması ve konuya ilişkin savunma vermesi talep edildi.



Milyonlarca emekliye ait verilerin derlendiği çalışmalarda ilk faz tamamlanırken, emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen emeklilerin aylık iptalleri için çalışmalar başladı.



SGK, emekli maaşı kesilecek kişilerin evlerine konuya ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı tebligat gönderirken, ağustos ayı itibarıyla Türkiye genelinde binlerce emeklinin maaşının iptal edilmesi bekleniyor.

Aldıkları Maaşlar Geri verilecek

Öte yandan söz konusu yaptırımlar aylık iptali ile sınırlı tutulmayacak.



SGK mevzuatına göre, usulsüz bir şekilde emekli olduğu tespit edilen vatandaşlar, denetimler sonucunda aylıklarının iptal edilmesi halinde, emeklilik hayatı boyunca elde ettikleri maaş gelirini yasal faiziyle birlikte devlete ödemekle yükümlü.



Söz konusu cezanın ödenmemesi halinde hapis cezasına varan yaptırımlar gündeme alınırken, emekli aylık kesme işlemine itiraz için mahkeme kanalı ise açık tutulmakta.

Yılın ilk aylarında savunması alınan 'şüpheli' emeklilerden maaşları kesilenler için adreslere bilgilendirme tebligatı gönderilirken, denetimlerde bir usulsüzlük yaptığına ilişkin kanıt bulunamayanların ya da incelemeleri devam eden emeklilerin ise adresine herhangi bir bildirim yapılmayacak.