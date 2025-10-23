Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kademeli olarak netleşmeye başladı. İlk üç aylık verilerle birlikte emekliler şimdiden yüzde 7,50 oranında zam hakkı elde etmiş görünüyor.

En Düşük Emekli Maaşı 16.881 TL’ye Yükselmişti

2025 Temmuz zammı sonrasında en düşük emekli maaşı 16.881 TL’ye çıkarılmıştı. Aradan geçen aylarda milyonlarca emekli, 2026 yılının ilk zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının belirlenmesinde, TÜİK tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri temel alınırken, bu oranlar memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında da kritik rol oynuyor.

TÜİK’ten 3 Aylık Enflasyon Verisi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre:

Temmuz ayında enflasyon oranı %2,06,

Ağustos ayında %2,04,

Eylül ayında ise %3,23 olarak kaydedildi.

Bu üç aylık verilerle birlikte birikimli enflasyon oranı %7,50’ye ulaştı. Böylece, 2026 Ocak ayında yapılacak zam için ilk üç aylık artış oranı belirlenmiş oldu.

Ancak, nihai zam oranının hesaplanabilmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri de bekleniyor.

Tahmini Emekli Maaşları Hesaplandı

TÜİK’in açıkladığı üç aylık veriler doğrultusunda yapılan ön hesaplamalar, emeklilerin Ocak 2026’da alacağı tahmini maaşlara da ışık tutuyor.

Yüzde 7,5’lik artışa göre hazırlanan yeni maaş tablosu şöyle:

| Eski Maaş (TL) | Yeni Maaş (TL) |

| 16.881 | 18.147 |

| 17.000 | 18.275 |

| 18.000 | 19.350 |

| 19.000 | 20.425 |

| 20.000 | 21.500 |

| 21.000 | 22.575 |

| 22.000 | 23.650 |

Bu tahmini rakamlar, TÜİK’in Temmuz–Eylül dönemi verileri üzerinden oluşturuldu.

Kesin oran ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

Emekliler TÜİK Verilerini Yakından Takip Ediyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her ayın başında TÜİK’in açıklayacağı yeni enflasyon oranlarını dikkatle izliyor.

Uzmanlar, son çeyrekte fiyat artışlarının hızlanması durumunda, 2026 Ocak zammının çift haneli seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.

2026 yılı başında yapılacak zamla birlikte emekli maaşlarında yeniden dengelenme bekleniyor. Nihai oran, TÜİK’in yılın son üç ayına ait enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kesinleşecek.