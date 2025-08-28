Çok fazla memurun toplu sözleşme zammı belli oldu. Memurların 2026 ve 2027'de alacakları maaş tablosu şimdiden ortaya çıktı.

Memurların ardından gözler asgari ücret ve emekli maaşına çevrildi. Uzmanlara göre 2026 Ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 zam öngörülüyor.

2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine 2026'nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027'nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 zam uygulanacak. Ayrıca 2026 Ocak itibarıyla 1.000 TL seyyanen artış uygulanacak. Fakat maaşları asıl belirleyecek unsur, 2025 sonunda belirlenecek enflasyon oranı olacak.

Toplu sözleşmeye göre;

2026 ilk yarı: yüzde 11

2026 ikinci yarı: yüzde 7

2027 ilk yarı: yüzde 5

2027 ikinci yarı: yüzde 4

Ek olarak: 2026 Ocak'ta 1.000 TL seyyanen artış

Enflasyona Göre Zam Oranları

Maaş artışlarının yönünü enflasyon farkı belirleyecek. Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde yapılacak zamları bildirdi. Erdursun, iki enflasyon senaryosu çıkardı.

Enflasyon yüzde 24 olursa: Memur ve memur emeklilerine yüzde 11 toplu sözleşme + enflasyon farkıyla toplam yüzde 12,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 6,3 zam

Enflasyon yüzde 30 olursa: Memur ve memur emeklileri: yüzde 11 toplu sözleşme + farkla toplam yüzde 18,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12 zam

Asgari Ücret Beklentileri Ne Kadar

2026 Ocak ayında asgari ücrete de yaklaşık yüzde 20 zam öngörülüyor. Bu sebeple yalnızca memur ve emekliler değil, tüm çalışan kesim için maaş artışları yeni yılın ekonomi gündemini belirleyecek.