2025 yılı Ağustos ayının başlamasıyla birlikte emekliler, bankaların sunduğu yeni promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar da promosyonlarını güncelleyerek rekabeti artırdı.

Emekliler, maaşlarını taşımaları ve üç yıl boyunca aynı bankadan almaya devam edeceklerini taahhüt etmeleri halinde çeşitli promosyonlardan faydalanabiliyor. Promosyonlar, maaş tutarına ve bankaların ek kampanyalarına göre farklılık gösteriyor.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Yapı Kredi:

15 Haziran–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü veren emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Maaş aralıklarına göre promosyon ödemeleri kademeli olarak artıyor.

Garanti BBVA:

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriliyor. Ayrıca Bonus Kart ve Paracard ile yapılacak harcamalara toplamda 10.000 TL’ye kadar ek ödül sunuluyor.

ING Bank:

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Ek koşulların sağlanması halinde toplam promosyon 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

TEB:

TEB, maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl kalma sözü veren emeklilere toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ana promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatlarıyla ek ödeme imkanı bulunuyor.

Akbank:

Akbank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatı veren müşterilere toplamda 2.500 TL ödül sunularak toplam promosyon 17.500 TL’ye ulaşıyor.

İş Bankası:

İş Bankası’na maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriliyor. Buna ek olarak 6.000 TL’ye kadar ek promosyon ve çeşitli bankacılık avantajları da kampanyaya dahil ediliyor.

DenizBank:

12.000 TL’ye kadar nakit promosyona ek olarak, ürün kullanımına göre 8.000 TL’ye kadar ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade ile toplamda 27.000 TL’ye ulaşan ödeme imkanı sağlanıyor.

VakıfBank:

SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor. Ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalara aylık 1.500 TL, toplamda 15.000 TL ek ödeme fırsatı sunuluyor.

Ziraat Bankası:

Ziraat Bankası, 3 yıllık taahhüt veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Önceki yıllara ait promosyonların iade işlemleri sistem üzerinden mahsup ediliyor.

Halkbank:

Halkbank da emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon Almak İçin Ne Yapılmalı?

Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Taşıma işlemleri banka şubeleri, e-Devlet ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Mevcut bankadan taahhüt süresi dolmadan ayrılmak isteyenlerin kalan promosyon tutarını iade etmesi gerekiyor.

Promosyon tutarları, emeklinin aldığı maaş ve ek ürün kullanımlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Ağustos ayı boyunca geçerli olan kampanyalarla ilgili detaylı bilgi, bankaların internet siteleri ve şubelerinden alınabiliyor.